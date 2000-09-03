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Раздел: Спорт  
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Вуэльта-2018: Пино выиграл горный этап, Йейтс сохранил красную майку

Вуэльта-2018: Пино выиграл горный этап, Йейтс сохранил красную майкуФранцуз Тибо Пино стал победителем горного этапа Вуэльты с финишем на подъеме специальной категории.

Штурмовать гору Лагос-де-Ковадонга протяженностью 11,7 километра со средним градиентом 7,6% Пино начал в группе фаворитов генеральной классификации. За шесть километров до финиша француз бросился в сольную атаку – ответить на этот выпад не смогли ни Йейтс, ни Кинтана, ни Вальвереде. Пино впервые выиграл этап на Вуэльте и вошел в элитный клуб велогонщиков, побеждавших на каждой из трех гонок Гран-тура.

Британец Саймон Йейтс защитил красную майку лидера общего зачета. Капитан «Mitchelton-Scott» увеличил свое преимущество над Алехандро Вальверде до 26 секунд, третьим по-прежнему идет Наиро Кинтана.

Результаты 15-го этапа:

1. Тибо Пино (Франци, Groupama – FDJ) – 5:01,49
2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,28
3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,30
4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,32
3. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo)

Общий зачет:

1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 64.13,33
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,26
3. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,33
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,43
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,43

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Завтра на Вуэльте последний день отдыха, а во вторник участники многодневки преодолеют 32-километровую гонку с раздельным стартом.
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 Теги: Вуэльта, Пино, велоспорт

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Сегодня, 19:22 » Автор: Иван Мартынов
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