Вуэльта-2018: Пино выиграл горный этап, Йейтс сохранил красную майку

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Штурмовать гору Лагос-де-Ковадонга протяженностью 11,7 километра со средним градиентом 7,6% Пино начал в группе фаворитов генеральной классификации. За шесть километров до финиша француз бросился в сольную атаку – ответить на этот выпад не смогли ни Йейтс, ни Кинтана, ни Вальвереде. Пино впервые выиграл этап на Вуэльте и вошел в элитный клуб велогонщиков, побеждавших на каждой из трех гонок Гран-тура.Британец Саймон Йейтс защитил красную майку лидера общего зачета. Капитан «Mitchelton-Scott» увеличил свое преимущество над Алехандро Вальверде до 26 секунд, третьим по-прежнему идет Наиро Кинтана.1. Тибо Пино (Франци, Groupama – FDJ) – 5:01,492. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,283. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,304. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,323. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo)1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 64.13,332. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,263. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,334. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,435. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,43Завтра на Вуэльте последний день отдыха, а во вторник участники многодневки преодолеют 32-километровую гонку с раздельным стартом.