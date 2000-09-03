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Тяжелая победа Украины над Словакией. Видео матча
Сборная Украины во втором матче Лиги наций во Львове впервые в официальном матче обыграла Словакию.
После атакующей феерии в выездном матче с Чехией Украина на пустой «Арене-Львов» столкнулась с дисциплинированными словаками, которым удалось минимизировать активность ключевых игроков «сине-желтых», но при этом в атаке гости выглядели очень неубедительно, нанеся за 90 минут лишь один удар в створ ворот Андрея Пятова.
Казалось, словаки справятся со своей задачей и увезут из Львова нулевую ничью, но на 80-й минуте вышедший на замену Виктор Цыганков после отличной передачи Романа Яремчука заработал пенальти, а Андрей Ярмоленко реализовал судейский приговор и продолжил погоню за статусом лучшего бомбардира в истории сборной Украины.
Андрей Шевченко (Украина): «Матч был очень тяжелым. Словаки – хорошая команда. Большую роль сыграло терпение, которое мы проявили. Если бы раскрылись, начали бы терять позиции, могли быть проблемы, но ребята сыграли организованно. В нашей группе ничего не решено. Впереди еще тяжелые поединки. У нас сильные соперники и ровная группа».
Ян Козак (Словакия): «Мы себе так и представляли этот матч. Ребятам нечем упрекать, они сыграли хорошо. Нужно было использовать моменты, которые у нас были в обоих таймах. Игра была равная. Мы разочарованы назначением пенальти и не считаем, что заслужили поражение».
Читайте также: Украина обыграла Словакию и приблизилась к плей-офф Лиги наций
Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 16 октября против Чехии.
После атакующей феерии в выездном матче с Чехией Украина на пустой «Арене-Львов» столкнулась с дисциплинированными словаками, которым удалось минимизировать активность ключевых игроков «сине-желтых», но при этом в атаке гости выглядели очень неубедительно, нанеся за 90 минут лишь один удар в створ ворот Андрея Пятова.
Казалось, словаки справятся со своей задачей и увезут из Львова нулевую ничью, но на 80-й минуте вышедший на замену Виктор Цыганков после отличной передачи Романа Яремчука заработал пенальти, а Андрей Ярмоленко реализовал судейский приговор и продолжил погоню за статусом лучшего бомбардира в истории сборной Украины.
Андрей Шевченко (Украина): «Матч был очень тяжелым. Словаки – хорошая команда. Большую роль сыграло терпение, которое мы проявили. Если бы раскрылись, начали бы терять позиции, могли быть проблемы, но ребята сыграли организованно. В нашей группе ничего не решено. Впереди еще тяжелые поединки. У нас сильные соперники и ровная группа».
Ян Козак (Словакия): «Мы себе так и представляли этот матч. Ребятам нечем упрекать, они сыграли хорошо. Нужно было использовать моменты, которые у нас были в обоих таймах. Игра была равная. Мы разочарованы назначением пенальти и не считаем, что заслужили поражение».
Читайте также: Украина обыграла Словакию и приблизилась к плей-офф Лиги наций
Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 16 октября против Чехии.
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