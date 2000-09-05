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Раздел: Спорт  
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Мораес подтвердил готовность играть за сборную Украины

Мораес подтвердил готовность играть за сборную УкраиныБразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес по-прежнему готов сменить гражданство в пользу Украины.

Мораес с перерывами проживает в Украине с 2011 года, что позволяет бразильцу претендовать на смену гражданства. Разговоры о натурализации 31-летнего форварда шли еще во времена его выступлений за «Динамо», но до конкретных действий дело так и не дошло.

«Сборная Украины – очень хорошая команда с великолепными игроками. Я и моя семья очень любим Украину. Нам очень хорошо тут. Это было очень важное решение для меня остаться в Украине. Вся моя семья полностью тут адаптирована.

Играть за сборную Украины? Это была бы далеко не плохая вещь. Я был бы счастлив. Но это зависит от многих факторов и не только я принимаю это решение», - сказал Мораес в интервью каналу «Шахтера» на «YouTube».

Мораес летом в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Шахтер». Бразилец ударно начал новый сезон, набрав в семи матчах чемпионата Украины 10 очков (7+3) по системе гол+пас.

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Жуниор Мораес может стать третьим бразильцем в истории сборной Украины после экс-полузащитника «Таврии», «Металлиста» и «Днепра» Эдмара, а также одноклубника Марлоса, защищающего цвета «сине-желтых» в настоящее время.
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 Теги: Мораес, Шахтер, сборная Украины

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Сегодня, 09:48 » Автор: Иван Мартынов
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