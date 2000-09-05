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Цуренко и Ястремская установили личные рекорды в рейтинге WTA

Цуренко и Ястремская установили личные рекорды в рейтинге WTAЖенская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко на US Open впервые в карьере дошла до четвертьфинала, уступив только будущей чемпионке турнира Наоми Осаке. Американский прорыв позволил Цуренко обновить личный рекорд в рейтинге WTA – киевлянка стала 26-й ракеткой мира, а по количеству набранных очков в текущем сезоне Леся идет 23-й.

Вместе с Цуренко личные рекорды в мировой классификации покорились дебютанткам US Open Даяне Ястремской и Ангелине Калининой. К топ-100, несмотря на неудачу в квалификации, приблизилась и 16-летняя Марта Костюк.

Элина Свитолина в Нью-Йорке проиграла в четвертом круге, что не помешало первой ракетке Украины вернуться в топ-6. В Чемпионской гонке уроженка Одессы также занимает шестую позицию.

Главным провалом сентября стало резкое падение Екатерины Козловой – теннисистка из Николаева после неудачного выступления на Открытом чемпионате США регрессировала на 36 строк и покинула топ-100.

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Рейтинг WTA. 10 сентября 2018 года:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) - 5975
3 (4). Анжелик Кербер (Германия) - 5425
4 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4725
5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4585
6 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4555
7 (19). Наоми Осака (Япония) - 4115
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4105
9 (3). Слоан Стивенс (США) - 3912
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3787

26 (36). Леся Цуренко (Украина) – 1895
85 (86). Екатерина Бондаренко (Украина) – 751
96 (98). Даяна Ястремская (Украина) – 646
113 (134). Ангелина Калинина (Украина) – 544
123 (87). Екатерина Козлова (Украина) – 498
124 (131). Марта Костюк (Украина) – 492
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 Теги: Рейтинг WTA, Цуренко, Ястремская

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Сегодня, 11:21 » Автор: Иван Мартынов
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