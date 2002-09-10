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Украинец Шелестюк вызвал на бой чемпиона мира

Украинец Шелестюк вызвал на бой чемпиона мираНебитый украинский боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 KO) готов драться с новым чемпионом WBC в полусреднем весе Шоном Портером (29-2-1, 17 КО).

На прошлой неделе Портер в Бруклине единогласным решением судей (116:112, 116:112, 115:113) разобрался с Дэнни Гарсия (34-2, 20 КО) и стал обладателем вакантного пояса WBC в полусреднем весе.

Одним из первых вызов Портеру бросил 31-летний боксер из Макеевки Тарас Шелестюк, который с 2013 года провел на профи-ринге 16 победных боев, включая 10 нокаутов.

«Шон Портер поздравляю тебя с большой победой! Однажды я хочу провести бой с тобой чемпион», - написал Шелестюк на своей странице в «Instagram».
Шелестюк в последний раз выходил на ринг в июле прошлого года. В Сакраменто олимпийский призер нокаутировал малоизвестного Хесуса Альвареса Родригеса.

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Тарас Шелестюк в случае получения титульного боя попытается стать четвертым действующим чемпионом мира из Украины после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.
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 Теги: Шелестюк, бокс

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Сегодня, 18:46 » Автор: Иван Мартынов
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