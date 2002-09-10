Раздел: Спорт
Украинец Шелестюк вызвал на бой чемпиона мира
Небитый украинский боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 KO) готов драться с новым чемпионом WBC в полусреднем весе Шоном Портером (29-2-1, 17 КО).
На прошлой неделе Портер в Бруклине единогласным решением судей (116:112, 116:112, 115:113) разобрался с Дэнни Гарсия (34-2, 20 КО) и стал обладателем вакантного пояса WBC в полусреднем весе.
Одним из первых вызов Портеру бросил 31-летний боксер из Макеевки Тарас Шелестюк, который с 2013 года провел на профи-ринге 16 победных боев, включая 10 нокаутов.
«Шон Портер поздравляю тебя с большой победой! Однажды я хочу провести бой с тобой чемпион», - написал Шелестюк на своей странице в «Instagram».
Шелестюк в последний раз выходил на ринг в июле прошлого года. В Сакраменто олимпийский призер нокаутировал малоизвестного Хесуса Альвареса Родригеса.
Читайте также: Шелестюк в титульном бою одолел россиянина
Тарас Шелестюк в случае получения титульного боя попытается стать четвертым действующим чемпионом мира из Украины после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.
На прошлой неделе Портер в Бруклине единогласным решением судей (116:112, 116:112, 115:113) разобрался с Дэнни Гарсия (34-2, 20 КО) и стал обладателем вакантного пояса WBC в полусреднем весе.
Одним из первых вызов Портеру бросил 31-летний боксер из Макеевки Тарас Шелестюк, который с 2013 года провел на профи-ринге 16 победных боев, включая 10 нокаутов.
«Шон Портер поздравляю тебя с большой победой! Однажды я хочу провести бой с тобой чемпион», - написал Шелестюк на своей странице в «Instagram».
Шелестюк в последний раз выходил на ринг в июле прошлого года. В Сакраменто олимпийский призер нокаутировал малоизвестного Хесуса Альвареса Родригеса.
Читайте также: Шелестюк в титульном бою одолел россиянина
Тарас Шелестюк в случае получения титульного боя попытается стать четвертым действующим чемпионом мира из Украины после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
165
0
Также советуем посмотреть
- Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора
- Настойчивого морского льва четыре дня не могли согнать с газона
- Плевок в глаза украинскому обществу
- В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
- На армии экономить нельзя
- В Украине увеличили сроки призыва на срочную военную службу
- Захарова насмешила соцсети мини-юбкой с чулками
- Що потрібно для успішних переговорів з МВФ
- Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
- Решила, что Карлсон: сбежавшую корову нашли на крыше гаража
- В Украине начинается предвыборное обострение
- На Донбассе расформированы подразделения охраны Захарченко, - ГУР
- Задержания в России высмеяли меткой карикатурой
- О шикарной афере НБУ
- Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель
- В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
- Покажите Петрова и Скрипаля
- «Урна умнее»: Путин не сумел подружиться с техникой
- Новый главарь «ДНР» насмешил соцсети странной фоткой
- Владимиру Балуху отказали в апелляции
- Глобалізація та інформація: власні спостереження
- Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку
- Агентам ГРУ не везет
- Соцсети знатно высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
- В ГПУ завершают следственные эксперименты по расстрелам на Институтской
- Псевдовыборы главаря «ЛНР» пройдут в ноябре
- Спекулянты учат китайский язык
- В Сети высмеяли «звезд», приглашенных на День Луганска
- О политическом векторе Европы
- Очередное унижение Донбасса
Оставьте свой комментарий