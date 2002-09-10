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Раздел: Спорт  
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«Ворскла» рассчиталась со старыми долгами и избежала трансферного запрета

«Ворскла» рассчиталась со старыми долгами и избежала трансферного запретаБронзовый призер украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» не получит трансферный бан за долги перед футболистами.

Запрет на трансферную деятельность «Ворскле» грозил за долги перед двумя экс-игроками – Олегу Бараннику и Евгению Буднику.

Секретарь контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины Игорь Грищенко в комментарии порталу «Footboom.com» подтвердил, что «Ворскла» расплатилась с бывшими футболистами.

«Ворскла выполнила обязательства и закрыла долги перед бывшими футболистами. Бараннику и Буднику все было выплачено

Руководители полтавского клуба своевременно все сделали и направили необходимые документы в ФФУ, подкрепленные заявлениями от игроков, где они подтверждают, что перед ними закрыты долговые обязательства. Исходя из этого, дело было закрыто без применения санкций к полтавской Ворскле», - сообщил Грищенко.

При этом у «Ворсклы» остаются большие долги перед нынешним составом. Руководство клуба обещало расплатиться перед футболистами за счет призовых от УЕФА за выход в групповой этап Лиги Европы, но на данный момент команда Василия Сачко продолжает играть без денег.

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«Ворскла» в чемпионате Украины после семи туров занимает седьмое место. В групповом этапе Лиги Европы полтавчане сыграют с «Арсеналом», «Спортингом» и «Карабахом».
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 Теги: чемпионат Украины, Ворскла, долги

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Сегодня, 21:48 » Автор: Иван Мартынов
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