Раздел: Спорт
Лига наций: Португалия обыграла Италию и другие результаты дня
Завершена очередная порция матче группового раунда Лиги наций УЕФА.
Португалия благодаря единственному голу Андре Силвы впервые с 1957 года в домашнем матче обыграла Италию. «Скуадра Адзурра» под руководством Роберто Манчини пока не впечатляет – в Лиссабоне итальянцы за 90 минут так и не создали ни одного опасного момента.
Великолепным камбэком завершился единственный матч дня в Лиге B. Турция Мирчи Луческу, уступая 0:2 в выездном матче против Швеции, во втором тайме забила три гола и одержала дебютную победу в новом турнире. Героем нации в этот вечер стал полузащитник «Галатасарая» Эмре Акбада –
25-летний хавбек вышел на замену во втором тайме и успел забить два гола.
Лига А
Португалия – Италия 1:0
Гол: Силва, 48
Турнирная таблица: Португалия – 3, Польша – 1, Италия – 1.
Лига B
Швеция – Турция 2:3
Голы: Кисе Телин, 35, Клаэссон, 49 – Чалханоглу, 51, Акбада, 88, 90+2
Турнирная таблица: Россия – 3, Турция – 3, Швеция – 0.
Лига С
Сербия – Румыния 2:2
Голы: Митрович, 26, 63 – Станчу, 48 (с пенальти), Цукудян, 68
Черногория – Литва 2:0
Голы: Савич, 34 (с пенальти), Янкович, 36
Турнирная таблица: Черногория – 4, Сербия – 4, Румыния – 2, Литва – 0.
Шотландия – Албания 2:0
Голы: Джимсити, 47 (автогол), Нейсмит, 68
Турнирная таблица: Шотландия – 3, Албания – 3, Израиль – 0.
Читайте также: Лига наций: Франция обыграла голландцев и другие результаты дня
Лига D
Андорра – Казахстан 1:1
Голы: Алаес, 86 – Логвиненко, 68
Турнирная таблица: Грузия – 6, Андорра – 2, Латвия – 1, Казахстан – 1.
Косово – Фарерские острова 2:0
Голы: Дзенелли, 50, Нухиу, 55
Мальта – Азербайджан 1:1
Голы: Агиус, 10 (с пенальти) – Хализаде, 26
Турнирная таблица: Косово – 4, Фарерские острова – 3, Азербайджан – 2, Мальта – 1.
Португалия благодаря единственному голу Андре Силвы впервые с 1957 года в домашнем матче обыграла Италию. «Скуадра Адзурра» под руководством Роберто Манчини пока не впечатляет – в Лиссабоне итальянцы за 90 минут так и не создали ни одного опасного момента.
Великолепным камбэком завершился единственный матч дня в Лиге B. Турция Мирчи Луческу, уступая 0:2 в выездном матче против Швеции, во втором тайме забила три гола и одержала дебютную победу в новом турнире. Героем нации в этот вечер стал полузащитник «Галатасарая» Эмре Акбада –
25-летний хавбек вышел на замену во втором тайме и успел забить два гола.
Лига А
Португалия – Италия 1:0
Гол: Силва, 48
Турнирная таблица: Португалия – 3, Польша – 1, Италия – 1.
Лига B
Швеция – Турция 2:3
Голы: Кисе Телин, 35, Клаэссон, 49 – Чалханоглу, 51, Акбада, 88, 90+2
Турнирная таблица: Россия – 3, Турция – 3, Швеция – 0.
Лига С
Сербия – Румыния 2:2
Голы: Митрович, 26, 63 – Станчу, 48 (с пенальти), Цукудян, 68
Черногория – Литва 2:0
Голы: Савич, 34 (с пенальти), Янкович, 36
Турнирная таблица: Черногория – 4, Сербия – 4, Румыния – 2, Литва – 0.
Шотландия – Албания 2:0
Голы: Джимсити, 47 (автогол), Нейсмит, 68
Турнирная таблица: Шотландия – 3, Албания – 3, Израиль – 0.
Читайте также: Лига наций: Франция обыграла голландцев и другие результаты дня
Лига D
Андорра – Казахстан 1:1
Голы: Алаес, 86 – Логвиненко, 68
Турнирная таблица: Грузия – 6, Андорра – 2, Латвия – 1, Казахстан – 1.
Косово – Фарерские острова 2:0
Голы: Дзенелли, 50, Нухиу, 55
Мальта – Азербайджан 1:1
Голы: Агиус, 10 (с пенальти) – Хализаде, 26
Турнирная таблица: Косово – 4, Фарерские острова – 3, Азербайджан – 2, Мальта – 1.
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