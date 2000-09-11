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Лига наций: Португалия обыграла Италию и другие результаты дня

Лига наций: Португалия обыграла Италию и другие результаты дняЗавершена очередная порция матче группового раунда Лиги наций УЕФА.

Португалия благодаря единственному голу Андре Силвы впервые с 1957 года в домашнем матче обыграла Италию. «Скуадра Адзурра» под руководством Роберто Манчини пока не впечатляет – в Лиссабоне итальянцы за 90 минут так и не создали ни одного опасного момента.

Великолепным камбэком завершился единственный матч дня в Лиге B. Турция Мирчи Луческу, уступая 0:2 в выездном матче против Швеции, во втором тайме забила три гола и одержала дебютную победу в новом турнире. Героем нации в этот вечер стал полузащитник «Галатасарая» Эмре Акбада –
25-летний хавбек вышел на замену во втором тайме и успел забить два гола.

Лига А

Португалия – Италия 1:0
Гол: Силва, 48

Турнирная таблица: Португалия – 3, Польша – 1, Италия – 1.

Лига B

Швеция – Турция 2:3
Голы: Кисе Телин, 35, Клаэссон, 49 – Чалханоглу, 51, Акбада, 88, 90+2

Турнирная таблица: Россия – 3, Турция – 3, Швеция – 0.

Лига С

Сербия – Румыния 2:2
Голы: Митрович, 26, 63 – Станчу, 48 (с пенальти), Цукудян, 68

Черногория – Литва 2:0
Голы: Савич, 34 (с пенальти), Янкович, 36

Турнирная таблица: Черногория – 4, Сербия – 4, Румыния – 2, Литва – 0.

Шотландия – Албания 2:0
Голы: Джимсити, 47 (автогол), Нейсмит, 68

Турнирная таблица: Шотландия – 3, Албания – 3, Израиль – 0.

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Лига D

Андорра – Казахстан 1:1
Голы: Алаес, 86 – Логвиненко, 68

Турнирная таблица: Грузия – 6, Андорра – 2, Латвия – 1, Казахстан – 1.

Косово – Фарерские острова 2:0
Голы: Дзенелли, 50, Нухиу, 55

Мальта – Азербайджан 1:1
Голы: Агиус, 10 (с пенальти) – Хализаде, 26

Турнирная таблица: Косово – 4, Фарерские острова – 3, Азербайджан – 2, Мальта – 1.
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 Теги: Лига наций УЕФА, Португалия, Италия

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Сегодня, 00:04 » Автор: Иван Мартынов
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