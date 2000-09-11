Лига наций: Португалия обыграла Италию и другие результаты дня

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Португалия благодаря единственному голу Андре Силвы впервые с 1957 года в домашнем матче обыграла Италию. «Скуадра Адзурра» под руководством Роберто Манчини пока не впечатляет – в Лиссабоне итальянцы за 90 минут так и не создали ни одного опасного момента.Великолепным камбэком завершился единственный матч дня в Лиге B. Турция Мирчи Луческу, уступая 0:2 в выездном матче против Швеции, во втором тайме забила три гола и одержала дебютную победу в новом турнире. Героем нации в этот вечер стал полузащитник «Галатасарая» Эмре Акбада –25-летний хавбек вышел на замену во втором тайме и успел забить два гола.– Италия 1:0Гол: Силва, 48Португалия – 3, Польша – 1, Италия – 1.Швеция –2:3Голы: Кисе Телин, 35, Клаэссон, 49 – Чалханоглу, 51, Акбада, 88, 90+2Россия – 3, Турция – 3, Швеция – 0.Сербия – Румыния 2:2Голы: Митрович, 26, 63 – Станчу, 48 (с пенальти), Цукудян, 68– Литва 2:0Голы: Савич, 34 (с пенальти), Янкович, 36Черногория – 4, Сербия – 4, Румыния – 2, Литва – 0.– Албания 2:0Голы: Джимсити, 47 (автогол), Нейсмит, 68Шотландия – 3, Албания – 3, Израиль – 0.Андорра – Казахстан 1:1Голы: Алаес, 86 – Логвиненко, 68Грузия – 6, Андорра – 2, Латвия – 1, Казахстан – 1.– Фарерские острова 2:0Голы: Дзенелли, 50, Нухиу, 55Мальта – Азербайджан 1:1Голы: Агиус, 10 (с пенальти) – Хализаде, 26: Косово – 4, Фарерские острова – 3, Азербайджан – 2, Мальта – 1.