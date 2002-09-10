Раздел: Спорт
«Металлист-1925» остался без тренера
Главный тренер «Металлиста-1925» Сергей Валяев сообщил об уходе из клуба.
Отставку с поста главного тренера «Металлиста-1925» Валяев подтвердил на своей странице в «Facebook».
«Спасибо всем за работу! Команде успехов! Я всегда жил и буду жить футбольными критериями! Уволен. Это жизнь. Что ни делается – все к лучшему!», - написал украинский специалист.
Комментируя отставку Валяева, генеральный директор «Металлиста-1925» Владимир Линке обвинил экс-тренера клуба в несоответствии этическим и профессиональным качествам, а также в пренебрежении чести и достоинства футболистов и работников клуба.
Валяев планировал покинуть «Металлист-1925» в середине августа. После победы над «Днепром-1» наставник харьковчан на пресс-конференции раскритиковал руководство клуба и сообщил о неприемлемой обстановке внутри команды.
Валяев возглавил «Металлист-1925» в мае текущего года. Экс-полузащитник сборной Украины довел харьковчан до выхода в Первую лигу, но сходу включиться в борьбу за выход в Премьер-лигу «Металлисту-1925» не удалось – после семи туров команда с четырьмя победами в турнирной таблице Первой лиги занимает седьмое место, отставая от лидирующего «Днепра-1» на девять очков.
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Исполняющим обязанности главного тренера «Металлист-1925» назначен Александр Горяинов.
Отставку с поста главного тренера «Металлиста-1925» Валяев подтвердил на своей странице в «Facebook».
«Спасибо всем за работу! Команде успехов! Я всегда жил и буду жить футбольными критериями! Уволен. Это жизнь. Что ни делается – все к лучшему!», - написал украинский специалист.
Комментируя отставку Валяева, генеральный директор «Металлиста-1925» Владимир Линке обвинил экс-тренера клуба в несоответствии этическим и профессиональным качествам, а также в пренебрежении чести и достоинства футболистов и работников клуба.
Валяев планировал покинуть «Металлист-1925» в середине августа. После победы над «Днепром-1» наставник харьковчан на пресс-конференции раскритиковал руководство клуба и сообщил о неприемлемой обстановке внутри команды.
Валяев возглавил «Металлист-1925» в мае текущего года. Экс-полузащитник сборной Украины довел харьковчан до выхода в Первую лигу, но сходу включиться в борьбу за выход в Премьер-лигу «Металлисту-1925» не удалось – после семи туров команда с четырьмя победами в турнирной таблице Первой лиги занимает седьмое место, отставая от лидирующего «Днепра-1» на девять очков.
Читайте также: Девич готов вернуться в «Металлист-1925»
Исполняющим обязанности главного тренера «Металлист-1925» назначен Александр Горяинов.
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