Раздел: Спорт
Украина U-21 вырвала победу над Андоррой
Молодежная сборная Украины в Запорожье в отборе на Евро-2019 на последних минутах дожала Андорру.
Подопечные Александра Головко матч с аутсайдером группы начали крайне невыразительно. Достаточно отметить, что первый удар в створ ворот Андорры украинская молодежка нанесла только на 30-й минуте, когда вратарь гостей перевел на угловой дальний выстрел Шведа.
Во втором тайме Украина ожидаемо начала затяжной штурм ворот Андорры. Голкипер гостей справлялся со всем, что летело в створ его ворот, а когда и он был бессилен, то помогла удача – на 86-й минуте Швед с пенальти запустил мяч намного выше ворот.
Швед не стал зацикливаться на этом моменте, а быстро исправился – полузащитник «Карпат» в стиле Арьена Роббена сместился с фланга в центр и великолепным дальним ударом отправил мяч в девятку ворот Андорры.
Взяв максимум очков в домашних матчах с Латвией и Андоррой, Украина включилась в борьбу за выход в финальную стадию Евро-2019, но права на осечку у команды Головко уже нет. 13 октября «сине-желтые» в домашнем матче примут Шотландию, а 16 октября в заключительном поединке отборочного цикла на выезде сыграют с Нидерландами.
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Украина – Андорра 1:0
Гол: Швед, 87
Украина: Каневцев, Миколенко, Попов, Тымчик (Гуцуляк, 81), Михайличенко, Леднев, Шапаренко (Третьяков, 46), Назарина, Коваленко, Швед, Борячук (Русин, 46).
Латвия – Англия 1:2
Нидерланды – Шотландия 1:2
Турнирная таблица: Англия – 20, Украина – 14, Шотландия - 14, Нидерланды – 12, Латвия – 3, Андорра – 2.
Подопечные Александра Головко матч с аутсайдером группы начали крайне невыразительно. Достаточно отметить, что первый удар в створ ворот Андорры украинская молодежка нанесла только на 30-й минуте, когда вратарь гостей перевел на угловой дальний выстрел Шведа.
Во втором тайме Украина ожидаемо начала затяжной штурм ворот Андорры. Голкипер гостей справлялся со всем, что летело в створ его ворот, а когда и он был бессилен, то помогла удача – на 86-й минуте Швед с пенальти запустил мяч намного выше ворот.
Швед не стал зацикливаться на этом моменте, а быстро исправился – полузащитник «Карпат» в стиле Арьена Роббена сместился с фланга в центр и великолепным дальним ударом отправил мяч в девятку ворот Андорры.
Взяв максимум очков в домашних матчах с Латвией и Андоррой, Украина включилась в борьбу за выход в финальную стадию Евро-2019, но права на осечку у команды Головко уже нет. 13 октября «сине-желтые» в домашнем матче примут Шотландию, а 16 октября в заключительном поединке отборочного цикла на выезде сыграют с Нидерландами.
Читайте также: Ярмоленко в шаге от повторения рекорда Шевченко в сборной Украины
Украина – Андорра 1:0
Гол: Швед, 87
Украина: Каневцев, Миколенко, Попов, Тымчик (Гуцуляк, 81), Михайличенко, Леднев, Шапаренко (Третьяков, 46), Назарина, Коваленко, Швед, Борячук (Русин, 46).
Латвия – Англия 1:2
Нидерланды – Шотландия 1:2
Турнирная таблица: Англия – 20, Украина – 14, Шотландия - 14, Нидерланды – 12, Латвия – 3, Андорра – 2.
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