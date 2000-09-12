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Раздел: Спорт  
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Лига наций: Хорватия опозорилась в Испании и другие результаты дня

Лига наций: Хорватия опозорилась в Испании и другие результаты дняЗавершен второй тур группового этапа Лиги наций УЕФА.

Для Хорватии визит в Эльче обернулся тотальной катастрофой – вице-чемпионы мира в выездном матче с Испанией пропустили шесть безответных мячей, что стало новым крупнейшим поражением в истории «Шашечных». Главным героем матча стал Марко Асенсио – полузащитник «Реала» нанес два голевых удара и отдал три результативных передачи.

Бельгия в Лиге наций стартовала разгромной победой над Исландией. Ромелу Лукаку оформил дубль, дежурный гол за сборную забил и Эден Азар. Исландия переживает не лучшие времена – в восьми последних матчах островитяне потерпели шесть поражений при двух ничьих.

Лига А

Исландия – Бельгия 0:3
Голы: Азар, 29 (с пенальти), Лукаку, 31, 81

Турнирная таблица: Швейцария – 3, Бельгия – 3, Исландия – 0.

Испания – Хорватия 6:0
Голы: Сауль, 24, Асенсио, 33, Калинич, 35 (автогол), Родриго, 49, Рамос, 57, Иско, 70

Турнирная таблица: Испания – 6, Англия – 0, Хорватия – 0.

Лига B

Босния и Герцеговина – Австрия 1:0
Гол: Джеко, 78

Турнирная таблица: Босния и Герцеговина – 6, Австрия – 1, Северная Ирландия – 0.

Лига С

Венгрия – Греция 2:1
Голы: Салаи, 15, Кляйнхайслер, 43 – Манолас, 18

Финляндия – Эстония 1:0
Гол: Пукки, 12

Турнирная таблица: Финляндия – 6, Греция – 3, Венгрия – 3, Эстония – 0.

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Лига D

Молдова – Беларусь 0:0

Сан-Марино – Люксембург 0:3
Голы: Шано, 9, Жоаким, 45, Синани, 52

Турнирная таблица: Люксембург – 6, Беларусь – 4, Молдова – 1, Сан-Марино – 0.
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 Теги: Лига наций УЕФА, Испания, Хорватия

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Вчера, 23:52 » Автор: Иван Мартынов
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