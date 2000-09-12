Раздел: Спорт
Лига наций: Хорватия опозорилась в Испании и другие результаты дня
Завершен второй тур группового этапа Лиги наций УЕФА.
Для Хорватии визит в Эльче обернулся тотальной катастрофой – вице-чемпионы мира в выездном матче с Испанией пропустили шесть безответных мячей, что стало новым крупнейшим поражением в истории «Шашечных». Главным героем матча стал Марко Асенсио – полузащитник «Реала» нанес два голевых удара и отдал три результативных передачи.
Бельгия в Лиге наций стартовала разгромной победой над Исландией. Ромелу Лукаку оформил дубль, дежурный гол за сборную забил и Эден Азар. Исландия переживает не лучшие времена – в восьми последних матчах островитяне потерпели шесть поражений при двух ничьих.
Лига А
Исландия – Бельгия 0:3
Голы: Азар, 29 (с пенальти), Лукаку, 31, 81
Турнирная таблица: Швейцария – 3, Бельгия – 3, Исландия – 0.
Испания – Хорватия 6:0
Голы: Сауль, 24, Асенсио, 33, Калинич, 35 (автогол), Родриго, 49, Рамос, 57, Иско, 70
Турнирная таблица: Испания – 6, Англия – 0, Хорватия – 0.
Лига B
Босния и Герцеговина – Австрия 1:0
Гол: Джеко, 78
Турнирная таблица: Босния и Герцеговина – 6, Австрия – 1, Северная Ирландия – 0.
Лига С
Венгрия – Греция 2:1
Голы: Салаи, 15, Кляйнхайслер, 43 – Манолас, 18
Финляндия – Эстония 1:0
Гол: Пукки, 12
Турнирная таблица: Финляндия – 6, Греция – 3, Венгрия – 3, Эстония – 0.
Читайте также: Лига наций: Испания обыграла Англию и другие результаты дня
Лига D
Молдова – Беларусь 0:0
Сан-Марино – Люксембург 0:3
Голы: Шано, 9, Жоаким, 45, Синани, 52
Турнирная таблица: Люксембург – 6, Беларусь – 4, Молдова – 1, Сан-Марино – 0.
Для Хорватии визит в Эльче обернулся тотальной катастрофой – вице-чемпионы мира в выездном матче с Испанией пропустили шесть безответных мячей, что стало новым крупнейшим поражением в истории «Шашечных». Главным героем матча стал Марко Асенсио – полузащитник «Реала» нанес два голевых удара и отдал три результативных передачи.
Бельгия в Лиге наций стартовала разгромной победой над Исландией. Ромелу Лукаку оформил дубль, дежурный гол за сборную забил и Эден Азар. Исландия переживает не лучшие времена – в восьми последних матчах островитяне потерпели шесть поражений при двух ничьих.
Лига А
Исландия – Бельгия 0:3
Голы: Азар, 29 (с пенальти), Лукаку, 31, 81
Турнирная таблица: Швейцария – 3, Бельгия – 3, Исландия – 0.
Испания – Хорватия 6:0
Голы: Сауль, 24, Асенсио, 33, Калинич, 35 (автогол), Родриго, 49, Рамос, 57, Иско, 70
Турнирная таблица: Испания – 6, Англия – 0, Хорватия – 0.
Лига B
Босния и Герцеговина – Австрия 1:0
Гол: Джеко, 78
Турнирная таблица: Босния и Герцеговина – 6, Австрия – 1, Северная Ирландия – 0.
Лига С
Венгрия – Греция 2:1
Голы: Салаи, 15, Кляйнхайслер, 43 – Манолас, 18
Финляндия – Эстония 1:0
Гол: Пукки, 12
Турнирная таблица: Финляндия – 6, Греция – 3, Венгрия – 3, Эстония – 0.
Читайте также: Лига наций: Испания обыграла Англию и другие результаты дня
Лига D
Молдова – Беларусь 0:0
Сан-Марино – Люксембург 0:3
Голы: Шано, 9, Жоаким, 45, Синани, 52
Турнирная таблица: Люксембург – 6, Беларусь – 4, Молдова – 1, Сан-Марино – 0.
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