Лига наций: Хорватия опозорилась в Испании и другие результаты дня

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Для Хорватии визит в Эльче обернулся тотальной катастрофой – вице-чемпионы мира в выездном матче с Испанией пропустили шесть безответных мячей, что стало новым крупнейшим поражением в истории «Шашечных». Главным героем матча стал Марко Асенсио – полузащитник «Реала» нанес два голевых удара и отдал три результативных передачи.Бельгия в Лиге наций стартовала разгромной победой над Исландией. Ромелу Лукаку оформил дубль, дежурный гол за сборную забил и Эден Азар. Исландия переживает не лучшие времена – в восьми последних матчах островитяне потерпели шесть поражений при двух ничьих.Исландия –0:3Голы: Азар, 29 (с пенальти), Лукаку, 31, 81: Швейцария – 3, Бельгия – 3, Исландия – 0.– Хорватия 6:0Голы: Сауль, 24, Асенсио, 33, Калинич, 35 (автогол), Родриго, 49, Рамос, 57, Иско, 70Испания – 6, Англия – 0, Хорватия – 0.– Австрия 1:0Гол: Джеко, 78: Босния и Герцеговина – 6, Австрия – 1, Северная Ирландия – 0.– Греция 2:1Голы: Салаи, 15, Кляйнхайслер, 43 – Манолас, 18– Эстония 1:0Гол: Пукки, 12: Финляндия – 6, Греция – 3, Венгрия – 3, Эстония – 0.Молдова – Беларусь 0:0Сан-Марино –0:3Голы: Шано, 9, Жоаким, 45, Синани, 52: Люксембург – 6, Беларусь – 4, Молдова – 1, Сан-Марино – 0.