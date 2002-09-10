Раздел: Спорт
Модрич зимой планирует перейти в «Интер»
Звездный полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич нацелился на переезд в Милан.
Как сообщает итальянское издание «Sport Mediaset», Модрич склоняется к тому, что ближайшие три месяца станут для него последними в «Реале». Во время зимнего трансферного окна 33-летний полузащитник намерен перейти в «Интер», с которым минувшим летом уже вел переговоры.
Желание Модрича оказаться в Серии А усилилось после появления в Италии Криштиану Роналду, подписавшего контракт с «Ювентусом».
Серьезной преградой планом Модрича могут стать его контрактные обязательства перед «Реалом». Со «Сливочными» хорват связан соглашением до лета
2022 года, а сумма отступных за его переход составляет 700 миллионов евро.
Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять «Интеру» и остальным претендентам на Модрича, что делать скидку в переговорах по звездному хорвату он не намерен.
За шесть лет в «Реале» Модрич четырежды выигрывал Лигу Чемпионов. По итогам прошлого сезона хорват был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.
Читайте также: Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»
В «Реале» Лука Модрич провел 261 матч, забив 13 голов и отдав 40 результативных передач.
Как сообщает итальянское издание «Sport Mediaset», Модрич склоняется к тому, что ближайшие три месяца станут для него последними в «Реале». Во время зимнего трансферного окна 33-летний полузащитник намерен перейти в «Интер», с которым минувшим летом уже вел переговоры.
Желание Модрича оказаться в Серии А усилилось после появления в Италии Криштиану Роналду, подписавшего контракт с «Ювентусом».
Серьезной преградой планом Модрича могут стать его контрактные обязательства перед «Реалом». Со «Сливочными» хорват связан соглашением до лета
2022 года, а сумма отступных за его переход составляет 700 миллионов евро.
Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять «Интеру» и остальным претендентам на Модрича, что делать скидку в переговорах по звездному хорвату он не намерен.
За шесть лет в «Реале» Модрич четырежды выигрывал Лигу Чемпионов. По итогам прошлого сезона хорват был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.
Читайте также: Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»
В «Реале» Лука Модрич провел 261 матч, забив 13 голов и отдав 40 результативных передач.
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