» » Модрич зимой планирует перейти в «Интер»
Раздел: Спорт  
0

Модрич зимой планирует перейти в «Интер»

Модрич зимой планирует перейти в «Интер»Звездный полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич нацелился на переезд в Милан.

Как сообщает итальянское издание «Sport Mediaset», Модрич склоняется к тому, что ближайшие три месяца станут для него последними в «Реале». Во время зимнего трансферного окна 33-летний полузащитник намерен перейти в «Интер», с которым минувшим летом уже вел переговоры.

Желание Модрича оказаться в Серии А усилилось после появления в Италии Криштиану Роналду, подписавшего контракт с «Ювентусом».

Серьезной преградой планом Модрича могут стать его контрактные обязательства перед «Реалом». Со «Сливочными» хорват связан соглашением до лета
2022 года, а сумма отступных за его переход составляет 700 миллионов евро.

Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять «Интеру» и остальным претендентам на Модрича, что делать скидку в переговорах по звездному хорвату он не намерен.

За шесть лет в «Реале» Модрич четырежды выигрывал Лигу Чемпионов. По итогам прошлого сезона хорват был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.

Читайте также: Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»

В «Реале» Лука Модрич провел 261 матч, забив 13 голов и отдав 40 результативных передач.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Модрич, Интер, Реал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:49 » Автор: Иван Мартынов
     49
     0

Похожие новости по теме

Полузащитник «Реала» Модрич – футболист сезона по версии УЕФА Полузащитник «Реала» Модрич – футболист сезона по версии УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) на специальной церемонии в Монако подвел итоги минувшего сезона.

Хорват Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018 Хорват Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» - награды лучшему футболисту чемпионата мира.

Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер» Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос попал в поле зрения скаутов миланского «Интера».

Роналду – лучший игрок сезона по версии УЕФА Роналду – лучший игрок сезона по версии УЕФА

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в третий раз в карьере назвал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

Роналду остается в «Реале» до 2020 года Роналду остается в «Реале» до 2020 года

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подписал с клубом новый контракт.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх