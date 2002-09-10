Вуэльта-2018: Вудс побеждает в горах, Йейтс сохраняет красную майку

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Главным героем этапа с финишем на горе первой категории стал канадец Майкл Вудс, который в прошлом году неожиданно в общем зачете Вуэльты занял седьмое место. Вудс в борьбе за дебютную победу на этапе Гран-тура обошел признанных горняков – Рафала Майку и Ильнура Закарина.Обладатель красной майки Саймон Йейтс финишировал на 8 секунд позже Алехандро Вальверде, но удержал лидерство в общем зачете.Украинец Марк Падун не финишировал и досрочно завершил свое выступление на Вуэльте. Наиро Кинтана проиграл Йейтсу почти минуту и вылетел из топ-5.1. Майкл Вудс (Канада, Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) – 4:09,482. Дилан Тейнс (Бельгия, BMC) – 0,053. Давид де ла Крус (Испания, Sky) – 0,104. Рафал Майка (Польша, BORA-hansgrohe) – 0,135. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,381. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 69:05,342. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,253. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,224. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,365. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,48Завтра на Вуэльте равнинный этап без единого категорийного подъема. Фавориты генеральной классификации получат последнюю возможность для отдыха перед решающими битвами в горах.