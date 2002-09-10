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Вуэльта-2018: Вудс побеждает в горах, Йейтс сохраняет красную майку
Завершен очередной этап 73-й версии испанской Вуэльты.
Главным героем этапа с финишем на горе первой категории стал канадец Майкл Вудс, который в прошлом году неожиданно в общем зачете Вуэльты занял седьмое место. Вудс в борьбе за дебютную победу на этапе Гран-тура обошел признанных горняков – Рафала Майку и Ильнура Закарина.
Обладатель красной майки Саймон Йейтс финишировал на 8 секунд позже Алехандро Вальверде, но удержал лидерство в общем зачете.
Украинец Марк Падун не финишировал и досрочно завершил свое выступление на Вуэльте. Наиро Кинтана проиграл Йейтсу почти минуту и вылетел из топ-5.
Результаты 17-го этапа:
1. Майкл Вудс (Канада, Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) – 4:09,48
2. Дилан Тейнс (Бельгия, BMC) – 0,05
3. Давид де ла Крус (Испания, Sky) – 0,10
4. Рафал Майка (Польша, BORA-hansgrohe) – 0,13
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,38
Общий зачет:
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 69:05,34
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,25
3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,22
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,36
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,48
Читайте также: Вуэльта-2018: Деннис выиграл разделку, Йейтс защитил красную майку
Завтра на Вуэльте равнинный этап без единого категорийного подъема. Фавориты генеральной классификации получат последнюю возможность для отдыха перед решающими битвами в горах.
Главным героем этапа с финишем на горе первой категории стал канадец Майкл Вудс, который в прошлом году неожиданно в общем зачете Вуэльты занял седьмое место. Вудс в борьбе за дебютную победу на этапе Гран-тура обошел признанных горняков – Рафала Майку и Ильнура Закарина.
Обладатель красной майки Саймон Йейтс финишировал на 8 секунд позже Алехандро Вальверде, но удержал лидерство в общем зачете.
Украинец Марк Падун не финишировал и досрочно завершил свое выступление на Вуэльте. Наиро Кинтана проиграл Йейтсу почти минуту и вылетел из топ-5.
Результаты 17-го этапа:
1. Майкл Вудс (Канада, Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) – 4:09,48
2. Дилан Тейнс (Бельгия, BMC) – 0,05
3. Давид де ла Крус (Испания, Sky) – 0,10
4. Рафал Майка (Польша, BORA-hansgrohe) – 0,13
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,38
Общий зачет:
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 69:05,34
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,25
3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,22
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,36
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,48
Читайте также: Вуэльта-2018: Деннис выиграл разделку, Йейтс защитил красную майку
Завтра на Вуэльте равнинный этап без единого категорийного подъема. Фавориты генеральной классификации получат последнюю возможность для отдыха перед решающими битвами в горах.
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