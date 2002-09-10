Свитолина определилась с новым тренером

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Свитолина после Открытого чемпионата США объявила о завершении сотрудничества с Тьерри Асьоном, под руководством которого за два года выиграла семь турниров категории WTA, поднялась на третью строку в мировом рейтинге, дважды добиралась до четвертьфинала на турнирах Большого шлема и дебютировала на Итоговом турнире WTA.Новым тренером Свитолиной стал Ник Савиано, сообщает портал «Tennis.life». На этой неделе Элина тренируется с Савиано во Флориде. Савиано в WTA-туре известен по работе со Слоан Стивенс и Эжени Бушар.Подробности сотрудничества Свитолиной и Савиано неизвестны. До конца текущего сезона украинка планирует выступить в Ухане, Пекине и Гонконге. Завершить теннисный год Элина должна в Сингапуре, где с 21 по 28 октября пройдет Итоговый турнир.В текущем сезоне Элина Свитолина выиграла турниры в Брисбене, Дубае и Риме. На турнирах Большого шлема результаты 24-летней теннисистки ухудшились – Свитолина после четвертьфинала на Australian Open на Ролан Гаррос в третьем круге проиграла Михаэле Бузарнеску, на Уимблдоне в первом раунде уступила Татьяне Марии, а на US Open в четвертом круге в матче с Анастасией Севастовой решающий сет отдала со счетом 0:6.