Раздел: Спорт
Вуэльта-2018: бельгиец Валлайс взял этап из отрыва
Гонщик «Lotto Soudal» Йелле Валлайс стал победителем 18-го этапа испанской Вуэльты.
Вместе с норвежцем Свеном Эриком Бюстрёмом и голландцем Етсе Болом Валлайс организовал отрыв дня. Эта троица распалась только за пять километров до финиша, когда Бюстрёму и Валлайсу удалось сбросить с колеса Бола. На тот момент основная группа во главе с Петером Саганом отставала от отрыва почти на 40 секунд.
Дуэт лидеров был близок к тому, чтобы растерять свое преимущество, но Сагану и остальным спринтерам до финишной черты все-таки не удалось настичь беглецов. Валлайс обошел последнего конкурента за победу и впервые выиграл этап на гонке Гран-тура.
В генеральном зачете после 18-го этапа без существенных изменений – Саймон Йейтс опережает Алехандро Вальверде на 25 секунд.
Результаты 18-го этапа:
1. Йелле Валлайс (Бельгия, Lotto Soudal) – 3:57,03
2. Свен Эрик Бюстрём (Норвегия, UAE-Team Emirates)
3. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)
4. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors)
5. Иван Гарсия Кортина (Испания, Bahrain Merida)
Общий зачет:
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 73:02,37
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,25
3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,22
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,36
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,48
Читайте также: Вуэльта-2018: Де Марки выиграл этап из отрыва
Завтра на Вуэльте этап с финишем на горе первой категории Коль де ла Рабассо протяженностью 17 километров со средним градиентом 7,2%.
Вместе с норвежцем Свеном Эриком Бюстрёмом и голландцем Етсе Болом Валлайс организовал отрыв дня. Эта троица распалась только за пять километров до финиша, когда Бюстрёму и Валлайсу удалось сбросить с колеса Бола. На тот момент основная группа во главе с Петером Саганом отставала от отрыва почти на 40 секунд.
Дуэт лидеров был близок к тому, чтобы растерять свое преимущество, но Сагану и остальным спринтерам до финишной черты все-таки не удалось настичь беглецов. Валлайс обошел последнего конкурента за победу и впервые выиграл этап на гонке Гран-тура.
В генеральном зачете после 18-го этапа без существенных изменений – Саймон Йейтс опережает Алехандро Вальверде на 25 секунд.
Результаты 18-го этапа:
1. Йелле Валлайс (Бельгия, Lotto Soudal) – 3:57,03
2. Свен Эрик Бюстрём (Норвегия, UAE-Team Emirates)
3. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)
4. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors)
5. Иван Гарсия Кортина (Испания, Bahrain Merida)
Общий зачет:
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 73:02,37
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,25
3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,22
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,36
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,48
Читайте также: Вуэльта-2018: Де Марки выиграл этап из отрыва
Завтра на Вуэльте этап с финишем на горе первой категории Коль де ла Рабассо протяженностью 17 километров со средним градиентом 7,2%.
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