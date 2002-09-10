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Вуэльта-2018: бельгиец Валлайс взял этап из отрыва

Вуэльта-2018: бельгиец Валлайс взял этап из отрываГонщик «Lotto Soudal» Йелле Валлайс стал победителем 18-го этапа испанской Вуэльты.

Вместе с норвежцем Свеном Эриком Бюстрёмом и голландцем Етсе Болом Валлайс организовал отрыв дня. Эта троица распалась только за пять километров до финиша, когда Бюстрёму и Валлайсу удалось сбросить с колеса Бола. На тот момент основная группа во главе с Петером Саганом отставала от отрыва почти на 40 секунд.

Дуэт лидеров был близок к тому, чтобы растерять свое преимущество, но Сагану и остальным спринтерам до финишной черты все-таки не удалось настичь беглецов. Валлайс обошел последнего конкурента за победу и впервые выиграл этап на гонке Гран-тура.

В генеральном зачете после 18-го этапа без существенных изменений – Саймон Йейтс опережает Алехандро Вальверде на 25 секунд.

Результаты 18-го этапа:

1. Йелле Валлайс (Бельгия, Lotto Soudal) – 3:57,03
2. Свен Эрик Бюстрём (Норвегия, UAE-Team Emirates)
3. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)
4. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors)
5. Иван Гарсия Кортина (Испания, Bahrain Merida)

Общий зачет:

1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 73:02,37
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,25
3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,22
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,36
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,48

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Завтра на Вуэльте этап с финишем на горе первой категории Коль де ла Рабассо протяженностью 17 километров со средним градиентом 7,2%.
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 Теги: Вуэльта, Валлайс, велоспорт

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Сегодня, 19:56 » Автор: Иван Мартынов
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