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Марченко откроет матч Кубка Дэвиса Украина – Португалия
Состоялась жеребьевка матча первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса между сборными Украины и Португалии.
Матч Кубка Дэвиса Украина-Португалия на открытых хардовых кортах в Буче (Киевская область) в пятницу откроется противостоянием второго номера хозяев Ильи Марченко с первой ракеткой португальцев Жоао Соуза. После этого на корт выйдут лидер украинцев Сергей Стаховский и второй номер Португалии Педро Соуза.
На субботу запланированы три матча: Сергей Стаховский сыграет с Гаштао Элиашем, Жоао Соуза проэкзаменует Дениса Молчанова, а в парном матче Стаховский и Марченко сыграют с Жоао Соуза и Педро Соуза.
В пятницу игровой день откроется в 11:45 по киевскому времени. В субботу теннисисты выйдут на корт в 10:30.
Украина и Португалия проведут пятый матч в Кубке Дэвиса (2:2). В прошлом году в Лиссабоне резервисты сборной Украины без шансов проиграли основе сборной Португалии (1:4).
Читайте также: Украина начинает борьбу с Израилем в матче Кубка Дэвиса
Победитель матча Кубка Дэвиса между Украиной и Португалией сохранит прописку в Первой группе, а проигравшему 18-20 октября придется оспаривать место в дивизионе в выездном матче с командой ЮАР.
Матч Кубка Дэвиса Украина-Португалия на открытых хардовых кортах в Буче (Киевская область) в пятницу откроется противостоянием второго номера хозяев Ильи Марченко с первой ракеткой португальцев Жоао Соуза. После этого на корт выйдут лидер украинцев Сергей Стаховский и второй номер Португалии Педро Соуза.
На субботу запланированы три матча: Сергей Стаховский сыграет с Гаштао Элиашем, Жоао Соуза проэкзаменует Дениса Молчанова, а в парном матче Стаховский и Марченко сыграют с Жоао Соуза и Педро Соуза.
В пятницу игровой день откроется в 11:45 по киевскому времени. В субботу теннисисты выйдут на корт в 10:30.
Украина и Португалия проведут пятый матч в Кубке Дэвиса (2:2). В прошлом году в Лиссабоне резервисты сборной Украины без шансов проиграли основе сборной Португалии (1:4).
Читайте также: Украина начинает борьбу с Израилем в матче Кубка Дэвиса
Победитель матча Кубка Дэвиса между Украиной и Португалией сохранит прописку в Первой группе, а проигравшему 18-20 октября придется оспаривать место в дивизионе в выездном матче с командой ЮАР.
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