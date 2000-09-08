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Суркис исключил отставку Хацкевича с поста главного тренера «Динамо»

Суркис исключил отставку Хацкевича с поста главного тренера «Динамо»Президент «Динамо» Игорь Суркис прояснил вопрос с текущим статусом тренерского штаба клуба во главе с Александром Хацкевичем.

Над Хацкевичем нависла угроза отставки после серии провальных результатов во второй половине августа. «Динамо» без шансов проиграло «Аяксу» в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, а в двух последних поединках чемпионата Украины против «Черноморца» и «Карпат» набрало лишь одно очко.

После поражения от «Карпат» Хацкевич на послематчевой пресс-конференции намекнул на отставку, однако после разговора с Суркисом стороны решили продолжить сотрудничество.

«Остается ли Хацкевич? Я не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я нигде не выражал мнения, что я хочу его убрать или поменять. Да, результаты не совсем обнадеживают. Хацкевич строит молодую, новую команду.

Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему тяжело привить им футбол, в который он бы хотел играть. Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами», - приводит слова Суркиса портал «Динамомания».

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Для Александра Хацкевича в контексте его дальнейшей работы в «Динамо» огромное значение будут иметь несколько следующих дней – в чемпионате Украины «Динамо» сыграет с «Зарей», а в групповом этапе Лиги Европы в четверг примут «Астану».
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 Теги: Динамо, Хацкевич, Суркис

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Сегодня, 00:06 » Автор: Иван Мартынов
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