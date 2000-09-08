ЛеБрон Джеймс назван лучшим игроком нового сезона в НБА

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На вершине рейтинга «Sports Illustrated» расположился новичок «Лейкерс» ЛеБрон Джеймс, летом подписавший c франшизой из Лос-Анджелеса четырехлетний максимальный контракт.Джеймс в прошлом сезоне в составе «Кливленда» не пропустил ни одного матча. В среднем за трехкратный чемпион НБА в регулярном чемпионате набирал по 27,5 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи, а его команда дошла до финала плей-офф, уступив «Голден Стейту».Показательно, что в топ-10 лучших игроков сезона 2018-2019 Восточную конференцию представляют только два баскетболиста. «Голден Стейт» и «Хьюстон» - единственные команды, делегировавшие в топ-10 больше одного игрока.1. Леброн Джеймс («Лейкерс», легкий форвард)2. Кевин Дюрант («Голден Стейт», легкий форвард)3. Стивен Карри («Голден Стейт», разыгрывающий)4. Джеймс Харден («Хьюстон», разыгрывающий)5. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан», тяжелый форвард/центровой)6. Яннис Адетокумбо («Милуоки», легкий форвард)7. Расселл Уэстбрук («Оклахома», разыгрывающий)8. Крис Пол («Хьюстон», разыгрывающий)9. Джоэл Эмбиид («Филадельфия», центровой)10. Джимми Батлер («Миннесота», легкий форвард)