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Раздел: Спорт  
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ЛеБрон Джеймс назван лучшим игроком нового сезона в НБА

ЛеБрон Джеймс назван лучшим игроком нового сезона в НБААвторитетное издание «Sports Illustrated» перед стартом нового сезона представило традиционный рейтинг лучших игроков НБА.

На вершине рейтинга «Sports Illustrated» расположился новичок «Лейкерс» ЛеБрон Джеймс, летом подписавший c франшизой из Лос-Анджелеса четырехлетний максимальный контракт.

Джеймс в прошлом сезоне в составе «Кливленда» не пропустил ни одного матча. В среднем за трехкратный чемпион НБА в регулярном чемпионате набирал по 27,5 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи, а его команда дошла до финала плей-офф, уступив «Голден Стейту».

Показательно, что в топ-10 лучших игроков сезона 2018-2019 Восточную конференцию представляют только два баскетболиста. «Голден Стейт» и «Хьюстон» - единственные команды, делегировавшие в топ-10 больше одного игрока.

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Топ-10 лучших игроков сезона в НБА по версии «Sports Illustrated»:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс», легкий форвард)
2. Кевин Дюрант («Голден Стейт», легкий форвард)
3. Стивен Карри («Голден Стейт», разыгрывающий)
4. Джеймс Харден («Хьюстон», разыгрывающий)
5. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан», тяжелый форвард/центровой)
6. Яннис Адетокумбо («Милуоки», легкий форвард)
7. Расселл Уэстбрук («Оклахома», разыгрывающий)
8. Крис Пол («Хьюстон», разыгрывающий)
9. Джоэл Эмбиид («Филадельфия», центровой)
10. Джимми Батлер («Миннесота», легкий форвард)
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 Теги: НБА, Джеймс, баскетбол

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Сегодня, 14:34 » Автор: Иван Мартынов
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