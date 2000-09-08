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ЛеБрон Джеймс назван лучшим игроком нового сезона в НБА
Авторитетное издание «Sports Illustrated» перед стартом нового сезона представило традиционный рейтинг лучших игроков НБА.
На вершине рейтинга «Sports Illustrated» расположился новичок «Лейкерс» ЛеБрон Джеймс, летом подписавший c франшизой из Лос-Анджелеса четырехлетний максимальный контракт.
Джеймс в прошлом сезоне в составе «Кливленда» не пропустил ни одного матча. В среднем за трехкратный чемпион НБА в регулярном чемпионате набирал по 27,5 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи, а его команда дошла до финала плей-офф, уступив «Голден Стейту».
Показательно, что в топ-10 лучших игроков сезона 2018-2019 Восточную конференцию представляют только два баскетболиста. «Голден Стейт» и «Хьюстон» - единственные команды, делегировавшие в топ-10 больше одного игрока.
Читайте также: НБА: ЛеБрон Джеймс перешел в «Лейкерс»
Топ-10 лучших игроков сезона в НБА по версии «Sports Illustrated»:
1. Леброн Джеймс («Лейкерс», легкий форвард)
2. Кевин Дюрант («Голден Стейт», легкий форвард)
3. Стивен Карри («Голден Стейт», разыгрывающий)
4. Джеймс Харден («Хьюстон», разыгрывающий)
5. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан», тяжелый форвард/центровой)
6. Яннис Адетокумбо («Милуоки», легкий форвард)
7. Расселл Уэстбрук («Оклахома», разыгрывающий)
8. Крис Пол («Хьюстон», разыгрывающий)
9. Джоэл Эмбиид («Филадельфия», центровой)
10. Джимми Батлер («Миннесота», легкий форвард)
На вершине рейтинга «Sports Illustrated» расположился новичок «Лейкерс» ЛеБрон Джеймс, летом подписавший c франшизой из Лос-Анджелеса четырехлетний максимальный контракт.
Джеймс в прошлом сезоне в составе «Кливленда» не пропустил ни одного матча. В среднем за трехкратный чемпион НБА в регулярном чемпионате набирал по 27,5 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи, а его команда дошла до финала плей-офф, уступив «Голден Стейту».
Показательно, что в топ-10 лучших игроков сезона 2018-2019 Восточную конференцию представляют только два баскетболиста. «Голден Стейт» и «Хьюстон» - единственные команды, делегировавшие в топ-10 больше одного игрока.
Читайте также: НБА: ЛеБрон Джеймс перешел в «Лейкерс»
Топ-10 лучших игроков сезона в НБА по версии «Sports Illustrated»:
1. Леброн Джеймс («Лейкерс», легкий форвард)
2. Кевин Дюрант («Голден Стейт», легкий форвард)
3. Стивен Карри («Голден Стейт», разыгрывающий)
4. Джеймс Харден («Хьюстон», разыгрывающий)
5. Энтони Дэвис («Нью-Орлеан», тяжелый форвард/центровой)
6. Яннис Адетокумбо («Милуоки», легкий форвард)
7. Расселл Уэстбрук («Оклахома», разыгрывающий)
8. Крис Пол («Хьюстон», разыгрывающий)
9. Джоэл Эмбиид («Филадельфия», центровой)
10. Джимми Батлер («Миннесота», легкий форвард)
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