Кубок Дэвиса: Марченко в бою уступил первой ракетке Португалии

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Первыми на хардовый корт теннисного комплекса в Буче вышли экс-первая ракетка Украины Илья Марченко и лидер сборной Португалии Жоао Соуза, занимающий в актуальном рейтинге ATP 49-ю позицию. По личным встречам Марченко вел 2:0, но фаворитом матча считался его оппонент.На старте матча Марченко сделал брейк и повел 2:0. Соуза неоднократно пытался вернуть свою подачу, однако Илье удавалось сохранить минимальное преимущество. После трех отыгранных брейк-поинтов в десятом гейме украинец после затяжной борьбы все же сумел сделать последний шаг к победе в сете.Во второй партии Марченко мог сразу же делать брейк, но свой шанс не реализовал. При счете 2:3 Илья провалил гейм на своей подаче, чем Соуза моментально воспользовался, сделав под конец сета еще один брейк.В решающем сете ключевым стал четвертый гейм – Марченко вновь отдал свою подачу, а все попытки украинца вернуться в игру Соуза спокойно нейтрализовал.Во втором матче дня на корт выйдут Сергей Стаховский и Педро Соуза.Украина –0:1Илья Марченко –– 6:4, 2:6, 3:6