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Кубок Дэвиса: Марченко в бою уступил первой ракетке Португалии

Кубок Дэвиса: Марченко в бою уступил первой ракетке ПортугалииСборная Украины по теннису с поражения стартовала в домашнем матче Кубка Дэвиса против Португалии.

Первыми на хардовый корт теннисного комплекса в Буче вышли экс-первая ракетка Украины Илья Марченко и лидер сборной Португалии Жоао Соуза, занимающий в актуальном рейтинге ATP 49-ю позицию. По личным встречам Марченко вел 2:0, но фаворитом матча считался его оппонент.

На старте матча Марченко сделал брейк и повел 2:0. Соуза неоднократно пытался вернуть свою подачу, однако Илье удавалось сохранить минимальное преимущество. После трех отыгранных брейк-поинтов в десятом гейме украинец после затяжной борьбы все же сумел сделать последний шаг к победе в сете.

Во второй партии Марченко мог сразу же делать брейк, но свой шанс не реализовал. При счете 2:3 Илья провалил гейм на своей подаче, чем Соуза моментально воспользовался, сделав под конец сета еще один брейк.

В решающем сете ключевым стал четвертый гейм – Марченко вновь отдал свою подачу, а все попытки украинца вернуться в игру Соуза спокойно нейтрализовал.

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Во втором матче дня на корт выйдут Сергей Стаховский и Педро Соуза.

Украина – Португалия 0:1

Илья Марченко – Жоао Соуза – 6:4, 2:6, 3:6
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 Теги: Кубок Дэвиса, Марченко, Украина

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Сегодня, 14:53 » Автор: Иван Мартынов
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