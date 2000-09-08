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Кубок Дэвиса: Марченко в бою уступил первой ракетке Португалии
Сборная Украины по теннису с поражения стартовала в домашнем матче Кубка Дэвиса против Португалии.
Первыми на хардовый корт теннисного комплекса в Буче вышли экс-первая ракетка Украины Илья Марченко и лидер сборной Португалии Жоао Соуза, занимающий в актуальном рейтинге ATP 49-ю позицию. По личным встречам Марченко вел 2:0, но фаворитом матча считался его оппонент.
На старте матча Марченко сделал брейк и повел 2:0. Соуза неоднократно пытался вернуть свою подачу, однако Илье удавалось сохранить минимальное преимущество. После трех отыгранных брейк-поинтов в десятом гейме украинец после затяжной борьбы все же сумел сделать последний шаг к победе в сете.
Во второй партии Марченко мог сразу же делать брейк, но свой шанс не реализовал. При счете 2:3 Илья провалил гейм на своей подаче, чем Соуза моментально воспользовался, сделав под конец сета еще один брейк.
В решающем сете ключевым стал четвертый гейм – Марченко вновь отдал свою подачу, а все попытки украинца вернуться в игру Соуза спокойно нейтрализовал.
Читайте также: Марченко откроет матч Кубка Дэвиса Украина – Португалия
Во втором матче дня на корт выйдут Сергей Стаховский и Педро Соуза.
Украина – Португалия 0:1
Илья Марченко – Жоао Соуза – 6:4, 2:6, 3:6
Первыми на хардовый корт теннисного комплекса в Буче вышли экс-первая ракетка Украины Илья Марченко и лидер сборной Португалии Жоао Соуза, занимающий в актуальном рейтинге ATP 49-ю позицию. По личным встречам Марченко вел 2:0, но фаворитом матча считался его оппонент.
На старте матча Марченко сделал брейк и повел 2:0. Соуза неоднократно пытался вернуть свою подачу, однако Илье удавалось сохранить минимальное преимущество. После трех отыгранных брейк-поинтов в десятом гейме украинец после затяжной борьбы все же сумел сделать последний шаг к победе в сете.
Во второй партии Марченко мог сразу же делать брейк, но свой шанс не реализовал. При счете 2:3 Илья провалил гейм на своей подаче, чем Соуза моментально воспользовался, сделав под конец сета еще один брейк.
В решающем сете ключевым стал четвертый гейм – Марченко вновь отдал свою подачу, а все попытки украинца вернуться в игру Соуза спокойно нейтрализовал.
Читайте также: Марченко откроет матч Кубка Дэвиса Украина – Португалия
Во втором матче дня на корт выйдут Сергей Стаховский и Педро Соуза.
Украина – Португалия 0:1
Илья Марченко – Жоао Соуза – 6:4, 2:6, 3:6
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