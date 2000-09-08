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Раздел: Спорт  
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Вуэльта-2018: Пино снова выстрелил в горах, Йейтс оторвался от Вальверде

Вуэльта-2018: Пино снова выстрелил в горах, Йейтс оторвался от ВальвердеЗавершен очередной этап 73-й версии испанской Вуэльты.

Отрыв дня в составе Хонатана Кастровьехо и Бенджамина Томаса прекратил существование за 17 километров до финиша перед подъездом на решающую гору первой категории.

На экваторе подъема инициативу в свои руки решил взять лидер общего зачета Саймон Йейтс – британец вместе с Тибо Пино и Стивеном Крейсвиком сформировал лидирующее трио и начал набирать преимущество над группой своего главного конкурента Алехандро Вальверде.

Пока Йейтс и Крейсвик работали на генеральную классификацию, Пино готовил ногу под финальную атаку. Замысел француза сработал на все 100% - гонщик «Groupama – FDJ» без проблем сбежал от попутчиков и одержал свою вторую победу на Вуэльте-2018.

В общем зачете преимущество Йейтса над Вальверде с 25 секунд выросло до 1 минуты и 38 секунд. На третье место за счет сегодняшней атаки поднялся Крейсвик, победитель этапа Пино отыграл две позиции и стал седьмым.

Результаты 19-го этапа:

1. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) – 3:42,05
2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,05
3. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 0,13
4. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First-Drapac) – 0,52
5. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

Общий зачет:

1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 76.44,41
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,38
3. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 1,58
4. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 2,15
5. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,29

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Завтра на Вуэльте кульминация в борьбе за красную майку. Участники многодневки проедут три горы первой категории, а финишная точка этапа находится на подъеме высшей категории Кольяда де ла Гальина протяженностью 7,2 километра со средним градиентом 8%.
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 Теги: Вуэльта, Пино, Йейтс

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Сегодня, 18:54 » Автор: Иван Мартынов
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