Раздел: Спорт
Украина с Михайлюком и Лэнем обыграла Испанию
Сборная Украины по баскетболу одержала историческую победу над Испанией во втором раунде отбора на чемпионат мира-2019.
На старте матча Украина удивила испанцев цепкой защитой, позволив гостям в первой четверти реализовать лишь 30,7% бросков с игры. Дальние попадания Михайлюка, Лукашова и Липового обеспечили Украине 7-очковое преимущество по итогам первой 10-минутки.
Вторую четверть за счет активности Кравцова и Геруна в трехсекундной зоне «сине-желтые» начали с рывка 8:2 и довели свой отрыв до 13 пунктов. Испанцы мгновенно отреагировали на опасную ситуацию и серией трехочковых бросков ликвидировали отставание в счете.
После большого перерыва пошла игра на встречных курсах. Украина оставалась в игре благодаря активности Михайлюка, Испания отвечала эффективной игрой Коломы. В концовке четверти Джетер реализовал сложный бросок в проходе – на последний перерыв Украина ушла с преимуществом в пять баллов (56:51).
За четыре минуты до конца матча при счете 64:59 Украина организовала ключевой рывок – Лукашов набрал пять очков подряд, затем Кравцов после передачи Боброва вбил в кольцо испанцев данк и зафиксировал 10-очковый отрыв хозяев. «Сине-желтым» оставалось спокойно довести матч до победы, с чем они спокойно справились.
Победа над Испанией включила Украину в борьбу за путевку на чемпионат мира. Но этот успех не будет иметь принципиального значения без аналогичного результата в выездном матче с Черногорией. Матч состоится в следующий понедельник, 17 сентября.
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Украина – Испания – 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)
Украина: Михайлюк (22 + 5 перехватов), Кравцов (13), Лукашов (11 + 5 передач), Лэнь (8 + 5 подборов), Джетер (6).
Испания: Колом (15 + 4 передачи), С. Родригес (12), Паули (11).
Турнирная таблица: Испания – 13 (7 матчей), Украина – 11 (7), Турция – 10 (6), Латвия – 10 (6), Черногория – 9 (6), Словения – 8 (6).
На старте матча Украина удивила испанцев цепкой защитой, позволив гостям в первой четверти реализовать лишь 30,7% бросков с игры. Дальние попадания Михайлюка, Лукашова и Липового обеспечили Украине 7-очковое преимущество по итогам первой 10-минутки.
Вторую четверть за счет активности Кравцова и Геруна в трехсекундной зоне «сине-желтые» начали с рывка 8:2 и довели свой отрыв до 13 пунктов. Испанцы мгновенно отреагировали на опасную ситуацию и серией трехочковых бросков ликвидировали отставание в счете.
После большого перерыва пошла игра на встречных курсах. Украина оставалась в игре благодаря активности Михайлюка, Испания отвечала эффективной игрой Коломы. В концовке четверти Джетер реализовал сложный бросок в проходе – на последний перерыв Украина ушла с преимуществом в пять баллов (56:51).
За четыре минуты до конца матча при счете 64:59 Украина организовала ключевой рывок – Лукашов набрал пять очков подряд, затем Кравцов после передачи Боброва вбил в кольцо испанцев данк и зафиксировал 10-очковый отрыв хозяев. «Сине-желтым» оставалось спокойно довести матч до победы, с чем они спокойно справились.
Победа над Испанией включила Украину в борьбу за путевку на чемпионат мира. Но этот успех не будет иметь принципиального значения без аналогичного результата в выездном матче с Черногорией. Матч состоится в следующий понедельник, 17 сентября.
Читайте также: Отбор на ЧМ-2019: Украина уверенно обыграла шведов
Украина – Испания – 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)
Украина: Михайлюк (22 + 5 перехватов), Кравцов (13), Лукашов (11 + 5 передач), Лэнь (8 + 5 подборов), Джетер (6).
Испания: Колом (15 + 4 передачи), С. Родригес (12), Паули (11).
Турнирная таблица: Испания – 13 (7 матчей), Украина – 11 (7), Турция – 10 (6), Латвия – 10 (6), Черногория – 9 (6), Словения – 8 (6).
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