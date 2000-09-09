Раздел: Спорт
Беллью назвал Усика любителем и пообещал нокаутировать украинца
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) сделал прогноз на предстоящий бой против украинца Александра Усика (15-0, 11 КО).
Накануне промоутеры Усика Александр Красюк и Эдди Хирн официально подтвердили бой украинца с Беллью. Первый бой в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александр проведет 10 ноября в Манчестере на 23-тысячной «Манчестер Арене».
«У меня нет шансов перебоксировать Усика, поэтому я должен его нокаутировать. И я это сделаю, поверьте мне. Я нокаутирую его в середине или в конце боя.
Усик – прекрасный любитель, но я не верю, что он отличный профессионал. Это будет бой между двумя маленькими супертяжеловесами, в котором профессионал побьет любителя», - приводит слова Беллью портал «BoxingScene».
Читайте также: Официально. Бой Усик-Беллью состоится 10 ноября в Манчестере
Александр Усик в случае успешной защиты титулов WBA, WBO, WBC и IBF планирует перейти в супертяжелый вес. Тони Беллью при любом результате предстоящего боя намерен завершить карьеру.
Накануне промоутеры Усика Александр Красюк и Эдди Хирн официально подтвердили бой украинца с Беллью. Первый бой в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александр проведет 10 ноября в Манчестере на 23-тысячной «Манчестер Арене».
«У меня нет шансов перебоксировать Усика, поэтому я должен его нокаутировать. И я это сделаю, поверьте мне. Я нокаутирую его в середине или в конце боя.
Усик – прекрасный любитель, но я не верю, что он отличный профессионал. Это будет бой между двумя маленькими супертяжеловесами, в котором профессионал побьет любителя», - приводит слова Беллью портал «BoxingScene».
Читайте также: Официально. Бой Усик-Беллью состоится 10 ноября в Манчестере
Александр Усик в случае успешной защиты титулов WBA, WBO, WBC и IBF планирует перейти в супертяжелый вес. Тони Беллью при любом результате предстоящего боя намерен завершить карьеру.
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