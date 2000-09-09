Беллью назвал Усика любителем и пообещал нокаутировать украинца

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Накануне промоутеры Усика Александр Красюк и Эдди Хирн официально подтвердили бой украинца с Беллью. Первый бой в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александр проведет 10 ноября в Манчестере на 23-тысячной «Манчестер Арене».«У меня нет шансов перебоксировать Усика, поэтому я должен его нокаутировать. И я это сделаю, поверьте мне. Я нокаутирую его в середине или в конце боя.Усик – прекрасный любитель, но я не верю, что он отличный профессионал. Это будет бой между двумя маленькими супертяжеловесами, в котором профессионал побьет любителя», - приводит слова Беллью портал «BoxingScene».Александр Усик в случае успешной защиты титулов WBA, WBO, WBC и IBF планирует перейти в супертяжелый вес. Тони Беллью при любом результате предстоящего боя намерен завершить карьеру.