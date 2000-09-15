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Формула-1: Хэмилтон завоевал поул в Сингапуре, Феттель – третий
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Сингапура.
Первый сегмент с результатом 1:38,153 выиграл гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо. Хэмилтон показал лишь 14-й результат, опередив зону вылета всего на 0,2 секунды. Борьбу в квалификации досрочной завершили Магнуссен, Хартли, Вандорн, Сироткин и Стролл.
Во второй сессии квалификации лучшим стал пилот «Феррари» Кими Райкконен (1:37,194). До топ-10 не добрались Алонсо, Сайнс, Леклер, Эриксон и Гасли.
Седьмой поул в сезоне и 79-й в карьеру Хэмилтон принес великолепный первый быстрый круг – британец с результатом 1:36,015 оставил позади Макса
Ферстаппена и своего конкурента в борьбе за титул Себастьяна Феттеля, который после первого сектора шел с опережением графика Хэмилтона, но затем допустил ошибку и самоустранился из борьбы за первый ряд стартового поля.
Читайте также: Формула-1: Феттель в Сингапуре завоевал третий поул в сезоне
Гран-при Сингапура. Результаты квалификации:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 1.36,015
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 0,319
3. Себастьян Феттель («Феррари») - 0,613
4. Валттери Боттас («Мерседес») - 0,687
5. Кими Райкконен («Феррари») - 0,779
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 0,981
7. Серхио Перес («Форс Индия») - 1.970
8. Ромен Грожан («Хаас») - 2,305
9. Эстебан Окон («Форс Индия») - 2,350
10. Нико Хюлькенберг («Рено») - 2,573
Первый сегмент с результатом 1:38,153 выиграл гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо. Хэмилтон показал лишь 14-й результат, опередив зону вылета всего на 0,2 секунды. Борьбу в квалификации досрочной завершили Магнуссен, Хартли, Вандорн, Сироткин и Стролл.
Во второй сессии квалификации лучшим стал пилот «Феррари» Кими Райкконен (1:37,194). До топ-10 не добрались Алонсо, Сайнс, Леклер, Эриксон и Гасли.
Седьмой поул в сезоне и 79-й в карьеру Хэмилтон принес великолепный первый быстрый круг – британец с результатом 1:36,015 оставил позади Макса
Ферстаппена и своего конкурента в борьбе за титул Себастьяна Феттеля, который после первого сектора шел с опережением графика Хэмилтона, но затем допустил ошибку и самоустранился из борьбы за первый ряд стартового поля.
Читайте также: Формула-1: Феттель в Сингапуре завоевал третий поул в сезоне
Гран-при Сингапура. Результаты квалификации:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 1.36,015
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 0,319
3. Себастьян Феттель («Феррари») - 0,613
4. Валттери Боттас («Мерседес») - 0,687
5. Кими Райкконен («Феррари») - 0,779
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 0,981
7. Серхио Перес («Форс Индия») - 1.970
8. Ромен Грожан («Хаас») - 2,305
9. Эстебан Окон («Форс Индия») - 2,350
10. Нико Хюлькенберг («Рено») - 2,573
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