Формула-1: Хэмилтон завоевал поул в Сингапуре, Феттель – третий

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Первый сегмент с результатом 1:38,153 выиграл гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо. Хэмилтон показал лишь 14-й результат, опередив зону вылета всего на 0,2 секунды. Борьбу в квалификации досрочной завершили Магнуссен, Хартли, Вандорн, Сироткин и Стролл.Во второй сессии квалификации лучшим стал пилот «Феррари» Кими Райкконен (1:37,194). До топ-10 не добрались Алонсо, Сайнс, Леклер, Эриксон и Гасли.Седьмой поул в сезоне и 79-й в карьеру Хэмилтон принес великолепный первый быстрый круг – британец с результатом 1:36,015 оставил позади МаксаФерстаппена и своего конкурента в борьбе за титул Себастьяна Феттеля, который после первого сектора шел с опережением графика Хэмилтона, но затем допустил ошибку и самоустранился из борьбы за первый ряд стартового поля.1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 1.36,0152. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 0,3193. Себастьян Феттель («Феррари») - 0,6134. Валттери Боттас («Мерседес») - 0,6875. Кими Райкконен («Феррари») - 0,7796. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 0,9817. Серхио Перес («Форс Индия») - 1.9708. Ромен Грожан («Хаас») - 2,3059. Эстебан Окон («Форс Индия») - 2,35010. Нико Хюлькенберг («Рено») - 2,573