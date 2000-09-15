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Британец Йейтс выиграл Вуэльту
Британский гонщик «Mitchelton-Scott» Саймон Йейтс стал победителем генерального зачета 73-го этапа испанской Вуэльты.
Последний шаг к главной победе в карьере Йейтс сделал на тяжелейшем горном этапе с набором высоты 3500 метров. На финальной горе высшей категории Йейтс сбежал от главного конкурента Алехандро Вальверде и задолго до финишной черты обеспечил себе комфортный отрыв перед завтрашним этапом дружбы.
Для Вальверде последний горный этап завершился полным провалом – испанский ветеран проиграл Йейтсу около трех минут и потерял место на подиуме домашней многодневки.
Первую громкую победу в карьере одержал испанец Энрик Мас, смело атаковавший на финальном подъеме Вуэльты. Попутно Мас поднялся на второе место в генеральном зачете.
Результаты 20-го этапа:
1. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 2:59,30
2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,23
3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,54
4. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) – 0,54
5. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First-Drapac) – 0,57
Общий зачет:
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 79:44,30
2. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,46
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,04
4. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 2,54
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4,28
Читайте также: Вуэльта-2018: Йейтс выиграл горный этап и перехватил красную майку
Вуэльта-2018 завершится классическим равнинным этапом дружбы с финишем в Мадриде.
Последний шаг к главной победе в карьере Йейтс сделал на тяжелейшем горном этапе с набором высоты 3500 метров. На финальной горе высшей категории Йейтс сбежал от главного конкурента Алехандро Вальверде и задолго до финишной черты обеспечил себе комфортный отрыв перед завтрашним этапом дружбы.
Для Вальверде последний горный этап завершился полным провалом – испанский ветеран проиграл Йейтсу около трех минут и потерял место на подиуме домашней многодневки.
Первую громкую победу в карьере одержал испанец Энрик Мас, смело атаковавший на финальном подъеме Вуэльты. Попутно Мас поднялся на второе место в генеральном зачете.
Результаты 20-го этапа:
1. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 2:59,30
2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,23
3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,54
4. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) – 0,54
5. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First-Drapac) – 0,57
Общий зачет:
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 79:44,30
2. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,46
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,04
4. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 2,54
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4,28
Читайте также: Вуэльта-2018: Йейтс выиграл горный этап и перехватил красную майку
Вуэльта-2018 завершится классическим равнинным этапом дружбы с финишем в Мадриде.
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