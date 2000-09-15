Британец Йейтс выиграл Вуэльту

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Последний шаг к главной победе в карьере Йейтс сделал на тяжелейшем горном этапе с набором высоты 3500 метров. На финальной горе высшей категории Йейтс сбежал от главного конкурента Алехандро Вальверде и задолго до финишной черты обеспечил себе комфортный отрыв перед завтрашним этапом дружбы.Для Вальверде последний горный этап завершился полным провалом – испанский ветеран проиграл Йейтсу около трех минут и потерял место на подиуме домашней многодневки.Первую громкую победу в карьере одержал испанец Энрик Мас, смело атаковавший на финальном подъеме Вуэльты. Попутно Мас поднялся на второе место в генеральном зачете.1. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 2:59,302. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,233. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,544. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) – 0,545. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First-Drapac) – 0,571. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 79:44,302. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – 1,463. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,044. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 2,545. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4,28Вуэльта-2018 завершится классическим равнинным этапом дружбы с финишем в Мадриде.