«Динамо» может подписать румынского форварда

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О готовности киевлян подписать 20-летнего румына сообщает издание «Digi Sport». Президент «Газ Метана» Иоан Маргинеан подтвердил, что у клуба есть заманчивое предложение по Олару.«У нас есть предложение по Олару. Было бы глупо его в таком возрасте отпустить в другой клуб, ведь ему нужно играть, чтобы потом мы могли продать его в команду, которая сделает лучшее предложение. Мы рассчитываем на 1 млн евро и процент с последующей продажи. Большой клуб нам предлагает процент с трансфера», - заявил Маргинеан.Переход Олару в «Динамо» может состояться в зимнее трансферное окно. Потенциальный новичок подкупает киевлян своим универсализмом – Олару может сыграть на острие атаки, под нападающим или на фланге полузащиты.В составе «Газ Метана» Олару в 65 матчах забил 4 гола и отдал 10 результативных передач, включая 2 гола и 2 ассиста в 8 матчах текущего сезона.Портал «Трансфермаркет» оценивает Дариуса Олару в 500 тысяч евро. Действующий контракт форварда с «Газ Метаном» рассчитан до лета 2021 года.