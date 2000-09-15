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Раздел: Спорт  
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Ибрагимович невероятным ударом забил 500-й гол в карьере

Ибрагимович невероятным ударом забил 500-й гол в карьереЗнаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович отметился юбилейным голом в составе клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

В концовке первого тайма выездного матча против «Торонто» Ибрагимовичу удался шедевральный удар в стиле тхэквондо. Швед из сложнейшего положения отправил мяч в ближний угол и достиг отметки в 500 голов на профессиональном уровне.



Ибрагимович – один из немногих футболистов, поигравших в топ-клубах практически всех ведущих чемпионатов Европы. Свой путь в большом футболе швед начинал в «Мальме», затем транзитом через «Аякс» оказался в «Ювентусе». Позже в карьере Златана были «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В еврокубках Ибрагимович забил 54 гола в 135 матчах. Еще 62 мяча знаменитый форвард провел в 116 поединках за сборную Швеции, цвета которой защищал с 2001 по 2016 года.

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Златан Ибрагимович стал лишь третьим действующим футболистом, забившим как минимум 500 голов. На счету форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду 676 мячей, а нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси за карьеру уже наколотил 648 голов.
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 Теги: Ибрагимович, США, футбол

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