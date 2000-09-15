«Мариуполь» впервые на выезде обыграл «Олимпик»

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«Мариуполю» уже на девятой минуте удалось вскрыть оборону «Олимпика» - после затяжной атаки Федорчук подобрал мяч и рикошетом от газона точно пробил в угол ворот. Гости вскоре могли уходить в отрыв, но Фомин после навеса Мишнева головой отправил мяч в перекладину.«Олимпик» отыгрался практически на ровном месте. Балашов в борьбе с Яворским заработал пенальти, а Вакуленко с 11-метровой отметки пробил Гальчука.Ключевой момент матча произошел на 80-й минуте – голкипер «Мариуполя» Крынский неудачно выбил мяч после дальнего заброса, чем мгновенно воспользовался опытный Фомин.До финального свистка «Мариуполю» удалось провести еще одну результативную атаку. Герой дня Федорчук после подачи углового воспользовался отсутствием опеки и зафиксировал итоговый счет матча – 3:1 в пользу команды Александра Бабича.В девятом туре «Мариуполь» примет «Александрию», а «Олимпик» в Киеве сыграет с «Арсеналом».Олимпик -1:3Голы: Вакуленко, 26 (с пенальти) - Федорчук, 9, 89, Фомин, 80: Крынский - Е. Пасич, Гришко, Кравченко, Зубейко - Кольцов, Вакуленко (Снурницын, 88) - Политыло (Тейшейра, 82), Балашов, Ксенз (Трояновский, 73) - Дегтярев.: Гальчук - Тищенко, Яворский, Федорчук, Быков - Полегенько, Игнатенко (Борячук, 73), Мишнев, Зубков (Вакула, 62) - Чурко (Демири, 88), Фомин.Предупреждения: Вакуленко - Зубков, Быков, Игнатенко, Федорчук, Полегенько.