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«Динамо» и «Заря» победителя не определили

«Динамо» и «Заря» победителя не определилиГлавный матч восьмого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Зарей» завершился результативной ничьей.

Стартовые минуты матча прошли на встречных курсах – у «Зари» отличный голевой шанс упустил Рафаэль, «Динамо» ответило нереализованным моментом Вербича.

«Заря» в контратаках смотрелась интересней «Динамо». Закономерный гол в ворота гостей подоспел в концовке первого тайма – Бойко парировал опасный удар Силаса, но Громов на добивании таки отправил мяч в сетку. Буквально через минуту Артем должен был оформлять дубль, однако ухитрился с двух метров не попасть в пустые ворот.

Во втором тайме «Динамо» ожидаемо прибавило в активности. Сравнять счет «бело-синим» удалось после оригинально разыгранного штрафного – Пиварич вместо подачи отдал пас на Сидорчука, а тот плотным дальним ударом заставил Махарадзе вынимать мяч из сетки своих ворот.

На 74-й минуте транслятор матча канал «2+2» потерял сигнал из Запорожья, а потому концовку матча увидели только около 9 тысяч фанатов, собравшихся на стадионе. До финального свистка счет не изменился, что в первую очередь устроило конкурентов «Динамо» и «Зари» - «Шахтер» и «Александрию».
«Динамо» в девятом туре примет «Десну», а «Заря» в гостях сыграет с «Ворсклой».

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Заря - Динамо 1:1
Голы: Громов, 44 - Сидорчук, 67

Заря: Махарадзе - Караваев, Вернидуб, Сваток, Чеберко - Силас, Харатин - Кабаев, Громов (Кочергин, 64), Хомченовский (Леонардо, 39) - Рафаэль.
Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Шепелев (Дуэлунд, 59), Вербич - Русин (Супряга, 72).

Предупреждения: Кабаев, Силас, Харатин - Буяльский, Шепелев, Цыганков.
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 Теги: чемпионат Украины, Заря, Динамо

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