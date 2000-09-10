Ярмоленко оформил дубль в матче Премьер-лиги против «Эвертона»

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Первые четыре тура в Премьер-лиге Ярмоленко неизменно начинал в запасе, а «Вест Хэм» проиграл все четыре игры и оказался на дне турнирной таблицы. На выездной матч против «Эвертона» главный тренер «Молотобойцев» Мануэль Пеллегрини выпустил Андрея в основе, и украинец быстро оправдал доверие чилийского коуча.Счет голам в чемпионате Англии Ярмоленко открыл уже на 11-й минуте – в контратаке Андрей получил идеальную передачу от Арнаутовича и хладнокровно переиграл вратаря.Спустя 20 минут Ярмоленко еще раз шокировал оборону «Эвертона». В этот раз экс-лидер «Динамо» подобрал мяч на краю штрафной, раскачал двух опекунов и фирменным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.Во втором тайме Ярмоленко ограничился желтой карточкой. Украинец покинул поле на 83-й минуте. «Вест Хэм» благодаря ударной игре Ярмоленко на выезде обыграл «Эвертон» (3:1) и открыл счет победам в новом сезоне Премьер-лиги.Андрей Ярмоленко стал первым с 2008 года украинцем, забившим в чемпионате Англии. Ранее голами в Премьер-лиге отмечались Сергей Ребров, Андрей Шевченко и Андрей Воронин.