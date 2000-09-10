Франция и Хорватия встретятся в финале Кубка Дэвиса

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Действующий обладатель Кубка Дэвиса сборная Франции в Лилле на закрытом харде досрочно разобралась с обескровленной после травмы Рафаэля Надаля Испанией. Вопрос с выходом в финал французы усилиями Бенуа Пэра, Люки Пуя и пары Жюллен Беннето/Николя Маю решили уже после третьего матча.– Испания 3:2Бенуа Пэр (Франция) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 7:5, 6:1, 6:0Люка Пуй (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3:6, 7:6, 6:4, 2:6, 6:4Жюльен Беннето/ Николя Маю (Франция) – Марсель Гранольерс/ Фелисиано Лопес (Испания) – 6:0, 6:4, 7:6Альберт Рамос-Винолас (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – 1:6, 6:4, 14:12Марсель Гранольерс (Испания) – Николя Маю (Франция) – 6:7, 6:3, 13:11Хорватия США разыграли продолжительную драму на грунтовом корте в Задаре. Героем хорватов стал не опытный Марин Чилич, а 21-летний Борна Чорич, который в решающем матче после четырех часов борьбы сломил сопротивление Фрэнсиса Тиафо.– США 3:2Борна Чорич (Хорватия) – Стив Джонсон (США) – 6:4, 7:6, 6:3Марин Чилич (Хорватия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:1, 6:3, 7:6Майк Брайан/ Райан Харрисон (США) – Иван Додиг/ Мате Павич (Хорватия) – 7:5, 7:6, 1:6, 6:7, 7:6Сэм Куэрри (США) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4Борна Чорич (Хорватия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:7, 6:1, 6:7, 6:1, 6:3Финал Кубка Дэвиса состоится 23-25 ноября. Франция поспорит за 11-й титул, Хорватия – за второй.