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Формула-1: Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля до 40 очков
За шесть гонок до конца сезона действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон повысил свои шансы на сохранение титула.
В Сингапуре Хэмилтон без особых проблем взял максимальные 25 очков. На очередную победу пилота «Мерседеса» лидер «Феррари» Себастьян Феттель ответил лишь третьим местом. Теперь Хэмилтону достаточно одержать лишь одну победу в шести оставшихся Гран-при при условии, что британец ни разу не опустится ниже второго места.
На третье место на финише сезона претендуют сразу четыре пилота во главе с ветераном Кими Райкконеном, проводящим последний сезон в «Феррари».
Топ-10 личного зачета:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 281 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») - 241
3. Кими Райкконен («Феррари») - 174
4. Валттери Боттас («Мерседес») - 171
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 148
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 126
7. Нико Хюлькенберг («Рено») - 53
8. Фернандо Алонсо («Макларен») - 50
9. Кевин Магнуссен («Хаас») - 49
10. Серхио Перес («Форс Индия») - 46
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«Мерседес» в Сингапуре сделал шаг вперед и в Кубке конструкторов – Хэмилтон и Боттас вдвоем набрали 37 очков, а баланс «Феррари» усилиями Феттеля и Райкконена пополнился всего на 25 пунктов. Отрыв немецкой конюшни от итальянской увеличился до 37 баллов.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» - 452 очков
2. «Феррари» - 415
3. «Ред Булл» - 274
4. «Рено» - 91
5. «Хаас» - 76
6. «Макларен» - 58
7. «Форс Индия» - 32
8. «Торо Россо» - 30
9. «Заубер» - 21
10. «Уильямс» - 7
В Сингапуре Хэмилтон без особых проблем взял максимальные 25 очков. На очередную победу пилота «Мерседеса» лидер «Феррари» Себастьян Феттель ответил лишь третьим местом. Теперь Хэмилтону достаточно одержать лишь одну победу в шести оставшихся Гран-при при условии, что британец ни разу не опустится ниже второго места.
На третье место на финише сезона претендуют сразу четыре пилота во главе с ветераном Кими Райкконеном, проводящим последний сезон в «Феррари».
Топ-10 личного зачета:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 281 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») - 241
3. Кими Райкконен («Феррари») - 174
4. Валттери Боттас («Мерседес») - 171
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 148
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 126
7. Нико Хюлькенберг («Рено») - 53
8. Фернандо Алонсо («Макларен») - 50
9. Кевин Магнуссен («Хаас») - 49
10. Серхио Перес («Форс Индия») - 46
Читайте также: Формула-1: Хэмилтон вновь нарастил отрыв от Феттеля
«Мерседес» в Сингапуре сделал шаг вперед и в Кубке конструкторов – Хэмилтон и Боттас вдвоем набрали 37 очков, а баланс «Феррари» усилиями Феттеля и Райкконена пополнился всего на 25 пунктов. Отрыв немецкой конюшни от итальянской увеличился до 37 баллов.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» - 452 очков
2. «Феррари» - 415
3. «Ред Булл» - 274
4. «Рено» - 91
5. «Хаас» - 76
6. «Макларен» - 58
7. «Форс Индия» - 32
8. «Торо Россо» - 30
9. «Заубер» - 21
10. «Уильямс» - 7
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