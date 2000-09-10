Формула-1: Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля до 40 очков

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В Сингапуре Хэмилтон без особых проблем взял максимальные 25 очков. На очередную победу пилота «Мерседеса» лидер «Феррари» Себастьян Феттель ответил лишь третьим местом. Теперь Хэмилтону достаточно одержать лишь одну победу в шести оставшихся Гран-при при условии, что британец ни разу не опустится ниже второго места.На третье место на финише сезона претендуют сразу четыре пилота во главе с ветераном Кими Райкконеном, проводящим последний сезон в «Феррари».1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 281 очков2. Себастьян Феттель («Феррари») - 2413. Кими Райкконен («Феррари») - 1744. Валттери Боттас («Мерседес») - 1715. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 1486. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 1267. Нико Хюлькенберг («Рено») - 538. Фернандо Алонсо («Макларен») - 509. Кевин Магнуссен («Хаас») - 4910. Серхио Перес («Форс Индия») - 46«Мерседес» в Сингапуре сделал шаг вперед и в Кубке конструкторов – Хэмилтон и Боттас вдвоем набрали 37 очков, а баланс «Феррари» усилиями Феттеля и Райкконена пополнился всего на 25 пунктов. Отрыв немецкой конюшни от итальянской увеличился до 37 баллов.1. «Мерседес» - 452 очков2. «Феррари» - 4153. «Ред Булл» - 2744. «Рено» - 915. «Хаас» - 766. «Макларен» - 587. «Форс Индия» - 328. «Торо Россо» - 309. «Заубер» - 2110. «Уильямс» - 7