» » Лига 1: «ПСЖ» громит соперников даже без Неймара и Мбаппе
Раздел: Спорт  
0

Лига 1: «ПСЖ» громит соперников даже без Неймара и Мбаппе

Лига 1: «ПСЖ» громит соперников даже без Неймара и МбаппеЗавершен пятый тур чемпионата Франции по футболу.

«ПСЖ», несмотря на отсутствие Неймара и Килиана Мбаппе, непринужденно отгрузил в ворота «Сент-Этьена» четыре безответных мяча. В текущем сезоне парижане ни разу не забивали менее трех голов за игру, что является лучшим показателем в топ-чемпионатах Европы.

«Марсель» после стартовой пробуксовки вновь набрал привычную скорость. В пятом туре «Олимпик» с дублем Флориана Товена разгромил «Генгам» и поднялся на второе место.

Четыре тура подряд без побед идет «Монако» - вице-чемпион Франции за пять матчей отстал от «ПСЖ» уже на 10 очков, что на 99% исключило монегасков из чемпионской гонки.

Результаты матчей пятого тура:

Нант – Реймс 0:0

Бордо – Ним 3:3
Голы: Бриан, 26, 56, Калу, 57 – Гийом, 31, Бобишон, 45, Бозок, 77

Марсель – Генгам 4:0
Голы: Товен, 57, 80, Пайе, 73, Митроглу, 83

Ницца – Ренн 2:1
Голы: Сен-Максимен, 77, Ле-Мелу, 89 – Сарр, 58 (автогол)

ПСЖ – Сент-Этьен 4:0
Голы: Дракслер, 22, Кавани, 51 (с пенальти), Ди Мария, 76, Диаби, 84

Кан – Лион 2:2
Голы: Бовю, 53 (с пенальти), Онианге, 73 – Фекир, 45, Менди, 88

Тулуза – Монако 1:1
Голы: Лейя-Исека, 79 – Тилеманс, 56

Монпелье – Страсбург 1:1
Голы: Ле Таллек, 50 – Мотиба, 90

Дижон – Анже 1:3
Голы: Саид, 13 – Баокен, 20, Те, 29, Сантамария, 38

Амьен – Лилль 2:3
Голы: Кужава, 79, Годдос, 90 – Пепе, 45, 56 (оба – с пенальти), 76

Турнирная таблица:

Лига 1: «ПСЖ» громит соперников даже без Неймара и Мбаппе









Читайте также: Лига 1: «ПСЖ» громит «Мец», «Ницца» разбивает «Монако»

Лучшие бомбардиры:

5 – Товен (Марсель)
4 – Мбаппе (ПСЖ)
4 – Неймар (ПСЖ)
4 – Пепе (Лилль)
3 – Кавани (ПСЖ)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Франции, ПСЖ, Мбаппе

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:38 » Автор: Иван Мартынов
     133
     0

Похожие новости по теме

Лига 1: «ПСЖ» и «Дижон» идут без потерь Лига 1: «ПСЖ» и «Дижон» идут без потерь

Сыграны матчи третьего тура чемпионата Франции по футболу.

Лига 1: камбэк «ПСЖ», осечки «Монако» и «Марселя» Лига 1: камбэк «ПСЖ», осечки «Монако» и «Марселя»

Завершен 2-й тур чемпионата Франции по футболу.

Лига 1: «ПСЖ», «Марсель» и «Лион» берут по три очка Лига 1: «ПСЖ», «Марсель» и «Лион» берут по три очка

Завершен 31-й тур чемпионата Франции по футболу.

Лига 1: «ПСЖ» разбил «Марсель», но потерял Неймара Лига 1: «ПСЖ» разбил «Марсель», но потерял Неймара

Вашему вниманию результаты матчей 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

Лига 1: «ПСЖ» громит «Мец», «Ницца» разбивает «Монако» Лига 1: «ПСЖ» громит «Мец», «Ницца» разбивает «Монако»

По итогам пятого тура в чемпионате Франции появился единоличный лидер.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх