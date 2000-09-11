Лига 1: «ПСЖ» громит соперников даже без Неймара и Мбаппе

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«ПСЖ», несмотря на отсутствие Неймара и Килиана Мбаппе, непринужденно отгрузил в ворота «Сент-Этьена» четыре безответных мяча. В текущем сезоне парижане ни разу не забивали менее трех голов за игру, что является лучшим показателем в топ-чемпионатах Европы.«Марсель» после стартовой пробуксовки вновь набрал привычную скорость. В пятом туре «Олимпик» с дублем Флориана Товена разгромил «Генгам» и поднялся на второе место.Четыре тура подряд без побед идет «Монако» - вице-чемпион Франции за пять матчей отстал от «ПСЖ» уже на 10 очков, что на 99% исключило монегасков из чемпионской гонки.Нант – Реймс 0:0Бордо – Ним 3:3Голы: Бриан, 26, 56, Калу, 57 – Гийом, 31, Бобишон, 45, Бозок, 77– Генгам 4:0Голы: Товен, 57, 80, Пайе, 73, Митроглу, 83– Ренн 2:1Голы: Сен-Максимен, 77, Ле-Мелу, 89 – Сарр, 58 (автогол)– Сент-Этьен 4:0Голы: Дракслер, 22, Кавани, 51 (с пенальти), Ди Мария, 76, Диаби, 84Кан – Лион 2:2Голы: Бовю, 53 (с пенальти), Онианге, 73 – Фекир, 45, Менди, 88Тулуза – Монако 1:1Голы: Лейя-Исека, 79 – Тилеманс, 56Монпелье – Страсбург 1:1Голы: Ле Таллек, 50 – Мотиба, 90Дижон –1:3Голы: Саид, 13 – Баокен, 20, Те, 29, Сантамария, 38Амьен –2:3Голы: Кужава, 79, Годдос, 90 – Пепе, 45, 56 (оба – с пенальти), 765 – Товен (Марсель)4 – Мбаппе (ПСЖ)4 – Неймар (ПСЖ)4 – Пепе (Лилль)3 – Кавани (ПСЖ)