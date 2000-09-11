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Раздел: Спорт  
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Рейтинг АТР: Долгополов и Стаховский снова теряют позиции

Рейтинг АТР: Долгополов и Стаховский снова теряют позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Топ-теннисисты Украины Александр Долгополов и Сергей Стаховский продолжают отдаляться от топ-100. Долгополов из-за травмы вернется в ATP-тур только в 2019 году, а Стаховский на прошлой неделе геройствовал в Кубке Дэвиса, сохранив сборную Украины в Первой группе. Это сказалось на его индивидуальных выступлениях – в квалификации на турнире в Меце уставший Сергей проиграл уже в первом раунде.

Травмированный Рафаэль Надаль по-прежнему с большим отрывом возглавляет мировую классификацию. На финише сезона Надаля могут обойти Новак Джокович и Роджер Федерер.

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Рейтинг АТР. 17 сентября 2018 года:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900
3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 6445
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5980
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4890
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715
7 (7). Григор Димитров (Болгария) - 3755
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3665
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3595
10 (10). Джон Иснер (США) - 3470

115 (114). Александр Долгополов (Украина) – 475
145 (142). Сергей Стаховский (Украина) – 401
339 (337). Илья Марченко (Украина) – 136
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 Теги: Рейтинг АТР, Долгополов, Стаховский

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Сегодня, 16:47 » Автор: Иван Мартынов
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