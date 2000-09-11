Рейтинг АТР: Долгополов и Стаховский снова теряют позиции

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Топ-теннисисты Украины Александр Долгополов и Сергей Стаховский продолжают отдаляться от топ-100. Долгополов из-за травмы вернется в ATP-тур только в 2019 году, а Стаховский на прошлой неделе геройствовал в Кубке Дэвиса, сохранив сборную Украины в Первой группе. Это сказалось на его индивидуальных выступлениях – в квалификации на турнире в Меце уставший Сергей проиграл уже в первом раунде.Травмированный Рафаэль Надаль по-прежнему с большим отрывом возглавляет мировую классификацию. На финише сезона Надаля могут обойти Новак Джокович и Роджер Федерер.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 87602 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 69003 (3). Новак Джокович (Сербия) - 64454 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 59805 (5). Александр Зверев (Германия) - 48906 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 47157 (7). Григор Димитров (Болгария) - 37558 (8). Доминик Тим (Австрия) - 36659 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 359510 (10). Джон Иснер (США) - 3470115 (114). Александр Долгополов (Украина) – 475145 (142). Сергей Стаховский (Украина) – 401339 (337). Илья Марченко (Украина) – 136