Раздел: Спорт
Украина проиграла Черногории в отборе на ЧМ-2019
Мужская сборная Украины по баскетболу потерпела поражение в гостевом поединке против Черногории в отборе на чемпионат мира в Китай.
Первая четверть Украине далась очень непросто – гости уже к третьей минуте набрали пять фолов, причем проблемы с перебором нарушений возникли и у основного разыгрывающего «сине-желтых» Лукашова, и у его сменщика Джетера. Черногория доминировала на щитах, но первую 10-минутку хозяева выиграли с отрывом всего в три очка (16:13).
Во второй четверти у команды Мурзина заработало нападение, однако и у Черногории нашлись свои козыри. Хозяева усилиями Дублевича и Ивановича доминировали на трехочковой дуге. Лидеры черногорцев до большего перерыва реализовали по четыре дальних броска и обеспечили своей команде преимущество в пять баллов (45:40).
После перерыва Украине удалось погасить активность черногорцев на дуге, но проблемы с фолами продолжили преследовать гостей. За 10 минут Михайлюку и компании удалось сократить отставание только на одно очко. Перед решающей четвертью Черногория лидировала 62:58.
На первых секундах решающей четверти Украина пропустила рывок 0:10. Все попытки «сине-желтых» отыграть 14-очковый дефицит на ноль помножили уже традиционные для этого матча проблемы – перебор фолов и катастрофическая защита.
Поражение от Черногории минимизировало шансы Украины на выход в финальную стадию чемпионата мира. Следующий матч подопечные Евгения Мурзина проведут 29 октября в Запорожье против Словении.
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Черногория - Украина 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)
Украина: Михайлюк (15 + 5 подборов), Лэнь (13 + 7 подборов), Гладырь (12 + 6 подборов), Конев (9), Зайцев (9), Кравцов (7), Липовый (7), Джетер (7).
Испания – Латвия 85:82
Словения – Турция 77:86
Турнирная таблица: Испания – 15, Турция – 14, Латвия – 13, Черногория – 12, Украина – 12, Словения – 10.
Первая четверть Украине далась очень непросто – гости уже к третьей минуте набрали пять фолов, причем проблемы с перебором нарушений возникли и у основного разыгрывающего «сине-желтых» Лукашова, и у его сменщика Джетера. Черногория доминировала на щитах, но первую 10-минутку хозяева выиграли с отрывом всего в три очка (16:13).
Во второй четверти у команды Мурзина заработало нападение, однако и у Черногории нашлись свои козыри. Хозяева усилиями Дублевича и Ивановича доминировали на трехочковой дуге. Лидеры черногорцев до большего перерыва реализовали по четыре дальних броска и обеспечили своей команде преимущество в пять баллов (45:40).
После перерыва Украине удалось погасить активность черногорцев на дуге, но проблемы с фолами продолжили преследовать гостей. За 10 минут Михайлюку и компании удалось сократить отставание только на одно очко. Перед решающей четвертью Черногория лидировала 62:58.
На первых секундах решающей четверти Украина пропустила рывок 0:10. Все попытки «сине-желтых» отыграть 14-очковый дефицит на ноль помножили уже традиционные для этого матча проблемы – перебор фолов и катастрофическая защита.
Поражение от Черногории минимизировало шансы Украины на выход в финальную стадию чемпионата мира. Следующий матч подопечные Евгения Мурзина проведут 29 октября в Запорожье против Словении.
Читайте также: Отбор на ЧМ-2019: Украина разгромно проиграла Латвии
Черногория - Украина 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)
Украина: Михайлюк (15 + 5 подборов), Лэнь (13 + 7 подборов), Гладырь (12 + 6 подборов), Конев (9), Зайцев (9), Кравцов (7), Липовый (7), Джетер (7).
Испания – Латвия 85:82
Словения – Турция 77:86
Турнирная таблица: Испания – 15, Турция – 14, Латвия – 13, Черногория – 12, Украина – 12, Словения – 10.
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