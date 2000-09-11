Украина проиграла Черногории в отборе на ЧМ-2019

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Первая четверть Украине далась очень непросто – гости уже к третьей минуте набрали пять фолов, причем проблемы с перебором нарушений возникли и у основного разыгрывающего «сине-желтых» Лукашова, и у его сменщика Джетера. Черногория доминировала на щитах, но первую 10-минутку хозяева выиграли с отрывом всего в три очка (16:13).Во второй четверти у команды Мурзина заработало нападение, однако и у Черногории нашлись свои козыри. Хозяева усилиями Дублевича и Ивановича доминировали на трехочковой дуге. Лидеры черногорцев до большего перерыва реализовали по четыре дальних броска и обеспечили своей команде преимущество в пять баллов (45:40).После перерыва Украине удалось погасить активность черногорцев на дуге, но проблемы с фолами продолжили преследовать гостей. За 10 минут Михайлюку и компании удалось сократить отставание только на одно очко. Перед решающей четвертью Черногория лидировала 62:58.На первых секундах решающей четверти Украина пропустила рывок 0:10. Все попытки «сине-желтых» отыграть 14-очковый дефицит на ноль помножили уже традиционные для этого матча проблемы – перебор фолов и катастрофическая защита.Поражение от Черногории минимизировало шансы Украины на выход в финальную стадию чемпионата мира. Следующий матч подопечные Евгения Мурзина проведут 29 октября в Запорожье против Словении.- Украина 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26): Михайлюк (15 + 5 подборов), Лэнь (13 + 7 подборов), Гладырь (12 + 6 подборов), Конев (9), Зайцев (9), Кравцов (7), Липовый (7), Джетер (7).– Латвия 85:82Словения –77:86Испания – 15, Турция – 14, Латвия – 13, Черногория – 12, Украина – 12, Словения – 10.