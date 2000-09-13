АПЛ: «Ливерпуль» и «Челси» сохраняют чемпионский темп

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Впервые за 110 после пяти туров в чемпионате Англии без потерь идут сразу два клуба. Компанию «Ливерпулю» и «Челси» мог составить и «Уотфорд», но команда Хавьера Гарсии дома проиграла «Ман Юнайтед» и не смогла продлить свой сенсационный путь.Александр Зинченко впервые в сезоне попал в заявку «Манчестер Сити», но в домашнем матче с «Фулхэмом» на поле на выходил. Чемпион Англии без проблем оформил разгромную победу и продолжил преследовать промежуточных лидеров.Главным героем тура стал Эден Азар – лидер «Челси» в домашнем матче против «Кардиффа» оформил хет-трик и возглавил бомбардирскую гонку Премьер-лиги.Эвертон -1:3Голы: Сигурдссон, 45 - Ярмоленко, 11, 31, Арнаутович, 61Уотфорд -1:2Голы: Грей, 65 - Лукаку, 35, Смоллинг, 38.Тоттенхэм -1:2Голы: Ламела, 90+3 - Вейналдум, 39, Фирмино, 54– Лестер 4:2Голы: Фрэйзер, 19, 37, Кинг, 41 (с пенальти), Смит, 81 – Мэддисон, 88 (с пенальти), Олбрайтон, 89– Кардифф 4:1Голы: Азар, 37, 44, 80 (с пенальти), Виллиан, 83 – Бамба, 16Хаддерсфилд –0:1Гол: Заа, 38– Фулхэм 3:0Голы: Сане, 2, Давид Силва, 21, Стерлинг, 47Ньюкасл –1:2Голы: Кларк, 90 – Джака, 49, Озил, 58– Бернли 1:0Гол: Хименес, 61Саутгемптон - Брайтон 2:2Голы: Хейбьерг, 35, Ингс, 65 (с пенальти) - Даффи, 67, Маррей, 90 (с пенальти)5 – Азар (Челси)4 – Лукаку (Манчестер Юнайтед)4 – Митрович (Фулхэм)4 – Мане (Ливерпуль)3 – Агуэро (Манчестер Сити)