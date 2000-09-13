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АПЛ: «Ливерпуль» и «Челси» сохраняют чемпионский темп

АПЛ: «Ливерпуль» и «Челси» сохраняют чемпионский темпЗавершен пятый тур чемпионата Англии по футболу.

Впервые за 110 после пяти туров в чемпионате Англии без потерь идут сразу два клуба. Компанию «Ливерпулю» и «Челси» мог составить и «Уотфорд», но команда Хавьера Гарсии дома проиграла «Ман Юнайтед» и не смогла продлить свой сенсационный путь.

Александр Зинченко впервые в сезоне попал в заявку «Манчестер Сити», но в домашнем матче с «Фулхэмом» на поле на выходил. Чемпион Англии без проблем оформил разгромную победу и продолжил преследовать промежуточных лидеров.

Главным героем тура стал Эден Азар – лидер «Челси» в домашнем матче против «Кардиффа» оформил хет-трик и возглавил бомбардирскую гонку Премьер-лиги.

Результаты матчей пятого тура:

Эвертон - Вест Хэм 1:3
Голы: Сигурдссон, 45 - Ярмоленко, 11, 31, Арнаутович, 61

Уотфорд - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Грей, 65 - Лукаку, 35, Смоллинг, 38.

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2
Голы: Ламела, 90+3 - Вейналдум, 39, Фирмино, 54

Борнмут – Лестер 4:2
Голы: Фрэйзер, 19, 37, Кинг, 41 (с пенальти), Смит, 81 – Мэддисон, 88 (с пенальти), Олбрайтон, 89

Челси – Кардифф 4:1
Голы: Азар, 37, 44, 80 (с пенальти), Виллиан, 83 – Бамба, 16

Хаддерсфилд – Кристал Пэлас 0:1
Гол: Заа, 38

Манчестер Сити – Фулхэм 3:0
Голы: Сане, 2, Давид Силва, 21, Стерлинг, 47

Ньюкасл – Арсенал 1:2
Голы: Кларк, 90 – Джака, 49, Озил, 58

Вулверхэмптон – Бернли 1:0
Гол: Хименес, 61

Саутгемптон - Брайтон 2:2
Голы: Хейбьерг, 35, Ингс, 65 (с пенальти) - Даффи, 67, Маррей, 90 (с пенальти)

Турнирная таблица:

АПЛ: «Ливерпуль» и «Челси» сохраняют чемпионский темп








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Лучшие бомбардиры:

5 – Азар (Челси)
4 – Лукаку (Манчестер Юнайтед)
4 – Митрович (Фулхэм)
4 – Мане (Ливерпуль)
3 – Агуэро (Манчестер Сити)
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 Теги: чемпионат Англии, Ливерпуль, Челси

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Сегодня, 00:04 » Автор: Иван Мартынов
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