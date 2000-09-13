Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ», ничья в Белграде
Центральный матч дня Лиги Чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» удался на славу.
Противостояние топ-клубов Европы подарило болельщикам полный спектр эмоций – удачный старт «Ливерпуля», камбэк «ПСЖ» со счета 0:2, рекордный гол Мбаппе, ставшего самым молодым футболистом, забивавшим в Лиге Чемпионов на «Энфилде», и результативную замену Фирмино, гол которого в компенсированное время принес хозяевам три очка.
«Ливерпуль» по всем параметрам заслужил три очка. Команда Юргена Клоппа за счет фирменной атакующей лавины заставила «ПСЖ» играть вторым номером и под занавес игры таки добилась своего. Победный гол Фирмино стал уже 100-м для результативного трио «Красных» Салах-Мане-Фирмино с начала прошлого сезона.
Ливерпуль - ПСЖ 3:2
Голы: Старридж, 30, Милнер, 36 (с пенальти), Фирмино, 90+2 - Менье, 40, Мбаппе, 83
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Вейналдум - Салах (Шакири, 85), Старридж (Фирмино, 72), Мане (Фабиньо, 90+3)
ПСЖ: Ареола - Менье, Кимпембе, Силва, Бернат - Рабьо, Маркиньос, Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80) - Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80), Неймар
Предупреждения: ван Дейк - Менье
«Наполи» в выездном матче против «Црвены Звезды» допустил непростительную осечку в контексте борьбы за плей-офф Лиги Чемпионов. Неаполитанцы за 90 минут нанесли 20 ударов, но так и не смогли пробить голкипера сербов Борьяна.
Црвена Звезда – Наполи 0:0
Црвена Звезда: Борьян – Стойкович, Дегенек, Савич, родич – Йовичич (Йованчич, 56), Крстичич – Бен Набухане, Чаушич, Марин (Шимич, 87) – Боачи (Павков, 81)
Наполи: Оспина – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Марио Руи – Аллан (Мертенс, 61), Фабиан Руиз, Зьелински (Гамшик, 75) – Кальехон (Унас, 75), Милик, Инсинье
Предупреждения: Крстичич, Дегенек – Аллан, Альбиоль, Милик, Руи
Читайте также: Лига Чемпионов: АЕК обыграл «Видеотон», ничья в Берне
Во втором туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Наполи», а «ПСЖ» примет «Црвену Звезду».
Противостояние топ-клубов Европы подарило болельщикам полный спектр эмоций – удачный старт «Ливерпуля», камбэк «ПСЖ» со счета 0:2, рекордный гол Мбаппе, ставшего самым молодым футболистом, забивавшим в Лиге Чемпионов на «Энфилде», и результативную замену Фирмино, гол которого в компенсированное время принес хозяевам три очка.
«Ливерпуль» по всем параметрам заслужил три очка. Команда Юргена Клоппа за счет фирменной атакующей лавины заставила «ПСЖ» играть вторым номером и под занавес игры таки добилась своего. Победный гол Фирмино стал уже 100-м для результативного трио «Красных» Салах-Мане-Фирмино с начала прошлого сезона.
Ливерпуль - ПСЖ 3:2
Голы: Старридж, 30, Милнер, 36 (с пенальти), Фирмино, 90+2 - Менье, 40, Мбаппе, 83
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Вейналдум - Салах (Шакири, 85), Старридж (Фирмино, 72), Мане (Фабиньо, 90+3)
ПСЖ: Ареола - Менье, Кимпембе, Силва, Бернат - Рабьо, Маркиньос, Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80) - Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80), Неймар
Предупреждения: ван Дейк - Менье
«Наполи» в выездном матче против «Црвены Звезды» допустил непростительную осечку в контексте борьбы за плей-офф Лиги Чемпионов. Неаполитанцы за 90 минут нанесли 20 ударов, но так и не смогли пробить голкипера сербов Борьяна.
Црвена Звезда – Наполи 0:0
Црвена Звезда: Борьян – Стойкович, Дегенек, Савич, родич – Йовичич (Йованчич, 56), Крстичич – Бен Набухане, Чаушич, Марин (Шимич, 87) – Боачи (Павков, 81)
Наполи: Оспина – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Марио Руи – Аллан (Мертенс, 61), Фабиан Руиз, Зьелински (Гамшик, 75) – Кальехон (Унас, 75), Милик, Инсинье
Предупреждения: Крстичич, Дегенек – Аллан, Альбиоль, Милик, Руи
Читайте также: Лига Чемпионов: АЕК обыграл «Видеотон», ничья в Берне
Во втором туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Наполи», а «ПСЖ» примет «Црвену Звезду».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
141
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
Оставьте свой комментарий