Лига Чемпионов: «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ», ничья в Белграде

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Противостояние топ-клубов Европы подарило болельщикам полный спектр эмоций – удачный старт «Ливерпуля», камбэк «ПСЖ» со счета 0:2, рекордный гол Мбаппе, ставшего самым молодым футболистом, забивавшим в Лиге Чемпионов на «Энфилде», и результативную замену Фирмино, гол которого в компенсированное время принес хозяевам три очка.«Ливерпуль» по всем параметрам заслужил три очка. Команда Юргена Клоппа за счет фирменной атакующей лавины заставила «ПСЖ» играть вторым номером и под занавес игры таки добилась своего. Победный гол Фирмино стал уже 100-м для результативного трио «Красных» Салах-Мане-Фирмино с начала прошлого сезона.- ПСЖ 3:2Голы: Старридж, 30, Милнер, 36 (с пенальти), Фирмино, 90+2 - Менье, 40, Мбаппе, 83: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Вейналдум - Салах (Шакири, 85), Старридж (Фирмино, 72), Мане (Фабиньо, 90+3): Ареола - Менье, Кимпембе, Силва, Бернат - Рабьо, Маркиньос, Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80) - Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80), НеймарПредупреждения: ван Дейк - Менье«Наполи» в выездном матче против «Црвены Звезды» допустил непростительную осечку в контексте борьбы за плей-офф Лиги Чемпионов. Неаполитанцы за 90 минут нанесли 20 ударов, но так и не смогли пробить голкипера сербов Борьяна.Црвена Звезда – Наполи 0:0: Борьян – Стойкович, Дегенек, Савич, родич – Йовичич (Йованчич, 56), Крстичич – Бен Набухане, Чаушич, Марин (Шимич, 87) – Боачи (Павков, 81): Оспина – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Марио Руи – Аллан (Мертенс, 61), Фабиан Руиз, Зьелински (Гамшик, 75) – Кальехон (Унас, 75), Милик, ИнсиньеПредупреждения: Крстичич, Дегенек – Аллан, Альбиоль, Милик, РуиВо втором туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Наполи», а «ПСЖ» примет «Црвену Звезду».