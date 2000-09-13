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Лига Чемпионов: выездные победы «Атлетико» и «Боруссии» Д
Первый тур группового этапа Лиги Чемпионов для квартета А стал успешным для гостей.
«Атлетико» в княжестве продлил кризис «Монако», не побеждавшего во всех турнирах с начала августа. Монегаски первыми забили, но еще до перерыва испанцы перевернули ход матча – Диего Коста реализовал выход один на один после передачи Гризманна, а Хименес головой замкнул подачу Коке с углового.
«Монако» подтвердил закономерность своих регулярных осечек в чемпионате Франции. Вице-чемпион Лиги 1 в матче с «Атлетико» с Радамелем Фалькао на острие атаки нанес лишь один удар в створ ворот гостей.
Монако – Атлетико 1:2
Голы: Грансир, 18 – Коста, 31, Хименес, 45+1
Монако: Бенальо – Сидибе, Глик, Жемерсон, Хенрикс – Тилеманс, Ндорам, Ахолу (Траоре, 69) – Грандсир (Силла, 77), Фалькао, Шадли (Мбула, 58)
Атлетико: Облак – Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандес – Корреа (Лемар, 70), Родри, Сауль, Коке – Гризманн, Коста
Предупреждения: Фалькао, Сидибе, Траоре – Хименес, Коста
«Боруссия» Д благодаря курьезному голу Кристиана Пулишича увезла три очка из Брюгге. На 85-й минуте защитник бельгийцев, выбивая мяч из своей штрафной, попал в Пулишича, рикошетом от ноги которого сфера по высокой дуге перелетела через вратаря и оказалась в сетке.
Дортмунд взял реванш у «Брюгге» за поражение 15-летней давности в решающем раунде квалификации Лиги Чемпионов.
Брюгге – Боруссия Д 0:1
Гол: Пулишич, 85
Брюгге: Летица – Поулайн, Ритс, Митрович, Денсвил – Влитинк (Коолс, 56), Вормер, Гроневельд (Боннавентуре, 76), Ванакен – Уэсли, Воссен (Опенда, 82)
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Аканджи, Диалло, Шмельцер – Вайгль (Дауд, 84), Витцель – Санчо (Пулишич, 69), Гетце (Кагава, 62), Ройс – Вольф
Предупреждения: Вайгль, Кагава
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Во втором туре «Атлетико» в Мадриде примет «Брюгге», а «Монако» отправится в гости к «Боруссии» Д.
«Атлетико» в княжестве продлил кризис «Монако», не побеждавшего во всех турнирах с начала августа. Монегаски первыми забили, но еще до перерыва испанцы перевернули ход матча – Диего Коста реализовал выход один на один после передачи Гризманна, а Хименес головой замкнул подачу Коке с углового.
«Монако» подтвердил закономерность своих регулярных осечек в чемпионате Франции. Вице-чемпион Лиги 1 в матче с «Атлетико» с Радамелем Фалькао на острие атаки нанес лишь один удар в створ ворот гостей.
Монако – Атлетико 1:2
Голы: Грансир, 18 – Коста, 31, Хименес, 45+1
Монако: Бенальо – Сидибе, Глик, Жемерсон, Хенрикс – Тилеманс, Ндорам, Ахолу (Траоре, 69) – Грандсир (Силла, 77), Фалькао, Шадли (Мбула, 58)
Атлетико: Облак – Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандес – Корреа (Лемар, 70), Родри, Сауль, Коке – Гризманн, Коста
Предупреждения: Фалькао, Сидибе, Траоре – Хименес, Коста
«Боруссия» Д благодаря курьезному голу Кристиана Пулишича увезла три очка из Брюгге. На 85-й минуте защитник бельгийцев, выбивая мяч из своей штрафной, попал в Пулишича, рикошетом от ноги которого сфера по высокой дуге перелетела через вратаря и оказалась в сетке.
Дортмунд взял реванш у «Брюгге» за поражение 15-летней давности в решающем раунде квалификации Лиги Чемпионов.
Брюгге – Боруссия Д 0:1
Гол: Пулишич, 85
Брюгге: Летица – Поулайн, Ритс, Митрович, Денсвил – Влитинк (Коолс, 56), Вормер, Гроневельд (Боннавентуре, 76), Ванакен – Уэсли, Воссен (Опенда, 82)
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Аканджи, Диалло, Шмельцер – Вайгль (Дауд, 84), Витцель – Санчо (Пулишич, 69), Гетце (Кагава, 62), Ройс – Вольф
Предупреждения: Вайгль, Кагава
Читайте также: Лига Чемпионов: «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ», ничья в Белграде
Во втором туре «Атлетико» в Мадриде примет «Брюгге», а «Монако» отправится в гости к «Боруссии» Д.
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