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Лига Чемпионов: «Галатасарай» разбил «Локомотив», неудачный старт Коноплянки

Лига Чемпионов: «Галатасарай» разбил «Локомотив», неудачный старт КоноплянкиВ группе D после первого тура лидерство единолично захватил «Галатасарай».

Чемпион Турции впервые с 1999 года одержал разгромную победу в групповом этапе Лиги Чемпионов. Стамбульский гранд на своем поле уверенно разобрался с «Локомотивом», взяв реванш у москвичей за домашнее поражение в Лиге Чемпионов 16-летней давности.

Возвращение «Локомотива» в Лигу Чемпионов уже на девятой минуте испортил вратарь Гильерме, не сумевший надежно подставить руки под дальний удар Родригеса. Во втором тайме Гильерме при штрафном ошибся с постановкой стенки, за что натурализованного бразильца наказал Дердийок. Наконец, в компенсированное время вратарь гостей ценой фола остановил прорыв на пустые ворота, но потащить пенальти не смог.

Галатасарай— Локомотив 3:0
Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+4 (с пенальти)

Галатасарай: Муслера - Линнес, Азиз, Донк, Нагатомо - Фернандо, Ндиайе - Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригес (Инан, 90+1) - Дердийок (Оньекуру, 82).

Локомотив: Гильерме - Игнатьев (Эдер, 69), Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Идову - Миранчук Ал. (Миранчук Ан., 86), Крыховяк, Денисов, Фернандеш - Фарфан.

Предупреждения: Ндиайе, Фернандо - Чорлука, Идову, Гилерме, Денисов.

«Шальке» без Евгения Коноплянки в стартовом составе упустил победу над «Порту». Украинец вышел на замену во втором тайме при счете 1:0, но ничем положительным запомниться не успел.

«Порту» от поражения в Германии спасла нерасторопная игра опытного Налдо – защитник «Шальке» в своей штрафной сбил Абубакара, а Отавио показал одноклубнику Теллесу, как с пенальти пробить Ферманна.

Шальке - Порту 1:1
Голы: Эмболо, 64 - Отавио 75 (c пенальти)

Шальке: Ферманн - Сане, Налдо, Настасич - Калиджури, Сердар (Харит, 84), Бенталеб, Маккенни - Шепф, Ут (Коноплянка, 66) - Эмболо (Бургшталлер, 72).

Порту: Касильяс - Перейра, Монтейро, Милиато, Теллес - Отавио (Эрнани, 90), Данилу, Эррера, Браими (Оливейра, 82) - Абубакар (Корона, 60), Марега.

Предупреждения: Эмболо, Ут - Корона, Эррера

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Во втором туре «Порту» примет «Галатасарай», а «Локомотив» сыграет с «Шальке».
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 Теги: Лига Чемпионов, Галатасарай, Коноплянка

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Сегодня, 00:42 » Автор: Иван Мартынов
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