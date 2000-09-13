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«Шахтер» уступил «Хоффенхайму» в Юношеской лиге УЕФА

«Шахтер» уступил «Хоффенхайму» в Юношеской лиге УЕФА«Шахтер» U-19 не сумел набрать очки в первом матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Первый тайм прошел при заметном преимуществе «Шахтера», однако выйти вперед подопечным Андреса Карраско так и не удалось. Особо у чужих ворот активничал Михаил Мудрик, упустивший два 100-процентных шанс.

Перед свистком на перерыв «Хоффенхайм» в редкой атаке заработал пенальти и повел в счете. Обидный гол сильно отразился на психологическом состоянии игроков «Шахтера». Во втором тайме «горняки» прижались к своим воротам и закономерно пропустили второй мяч.

Шанс на спасение на 74-й минуте после подачи углового подарил Андрей Кулаков, которому никто не помешал выпрыгнуть в штрафной и головой отправить мяч в дальний угол.

«Шахтер» бросился вперед, но сравнять счет хозяевам не удалось. В концовке матча рефери справедливо отменил второе взятие ворот «Хоффенхайма», зафиксировав игру рукой у форварда «горняков».

Во втором туре группового раунда Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» 2 октября на выезде сыграет с «Лионом».

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Шахтер U-19 – Хоффенхайм U-19 1:2
Голы: Кулаков, 74 – Альберико, 45+1, с пенальти, Амаде, 61.

Шахтер: Трубин – Конопля, Муравский (Приходько, 70), Якуба, Рудавский – Чех – Бондаренко (Библик, 88), Судаков (Гуров, 58), Крыськив, Мудрик – Кулаков
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 Теги: Юношеская лига УЕФА, Шахтер, Хоффенхайм

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Сегодня, 15:05 » Автор: Иван Мартынов
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