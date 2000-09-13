«Шахтер» уступил «Хоффенхайму» в Юношеской лиге УЕФА

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Первый тайм прошел при заметном преимуществе «Шахтера», однако выйти вперед подопечным Андреса Карраско так и не удалось. Особо у чужих ворот активничал Михаил Мудрик, упустивший два 100-процентных шанс.Перед свистком на перерыв «Хоффенхайм» в редкой атаке заработал пенальти и повел в счете. Обидный гол сильно отразился на психологическом состоянии игроков «Шахтера». Во втором тайме «горняки» прижались к своим воротам и закономерно пропустили второй мяч.Шанс на спасение на 74-й минуте после подачи углового подарил Андрей Кулаков, которому никто не помешал выпрыгнуть в штрафной и головой отправить мяч в дальний угол.«Шахтер» бросился вперед, но сравнять счет хозяевам не удалось. В концовке матча рефери справедливо отменил второе взятие ворот «Хоффенхайма», зафиксировав игру рукой у форварда «горняков».Во втором туре группового раунда Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» 2 октября на выезде сыграет с «Лионом».Шахтер U-19 –1:2Голы: Кулаков, 74 – Альберико, 45+1, с пенальти, Амаде, 61.: Трубин – Конопля, Муравский (Приходько, 70), Якуба, Рудавский – Чех – Бондаренко (Библик, 88), Судаков (Гуров, 58), Крыськив, Мудрик – Кулаков