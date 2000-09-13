Шарапова в 2019 году планирует завершить карьеру

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Шарапова из-за проблем со здоровьем и игрового кризиса досрочно завершила текущий сезон. Россиянка решила заранее начать подготовку к сезону-2019, который для нее может стать последним в карьере.«Слышал, что агент Маши Макс Айзенбад непрозрачно намекнул: Шарапова может закончить карьеру после следующего сезона. Собственно, поэтому она пропустит концовку нынешнего.Полуторагодичная дисквалификация не могла не сказаться на её игре. Многие теннисисты после такого просто бы завершили карьеру. А нынешние результаты Марии - не самые удачные для нее. Да, она вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но уступила там без шансов Мугурусе. К тому же матч сСереной Уильямс тогда не состоялся. Из-за этого у Маши сбился игровой ритм. То же случилось на Уимблдоне, когда она несколько дней ждала выхода на корт», - приводит «RT на русском» слова бывшего российского теннисиста Андрея Чеснокова.Мария Шарапова из-за допингового скандала не выступала с января 2015 года по апрель 2017. После возвращения в тур россиянка не выиграла ни одного крупного титула, на турнире Большого шлема дальше 1/4 финала не доходила, а в мировом рейтинге не поднималась выше 20-й строки.