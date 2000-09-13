» » Шарапова в 2019 году планирует завершить карьеру
Раздел: Спорт  
0

Шарапова в 2019 году планирует завершить карьеру

Шарапова в 2019 году планирует завершить карьеруТитулованная российская теннисистка Мария Шарапова раздумывает об уходе из большого тенниса.

Шарапова из-за проблем со здоровьем и игрового кризиса досрочно завершила текущий сезон. Россиянка решила заранее начать подготовку к сезону-2019, который для нее может стать последним в карьере.

«Слышал, что агент Маши Макс Айзенбад непрозрачно намекнул: Шарапова может закончить карьеру после следующего сезона. Собственно, поэтому она пропустит концовку нынешнего.

Полуторагодичная дисквалификация не могла не сказаться на её игре. Многие теннисисты после такого просто бы завершили карьеру. А нынешние результаты Марии - не самые удачные для нее. Да, она вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но уступила там без шансов Мугурусе. К тому же матч с
Сереной Уильямс тогда не состоялся. Из-за этого у Маши сбился игровой ритм. То же случилось на Уимблдоне, когда она несколько дней ждала выхода на корт», - приводит «RT на русском» слова бывшего российского теннисиста Андрея Чеснокова.

Читайте также: Шарапова уйдет из тенниса через четыре года

Мария Шарапова из-за допингового скандала не выступала с января 2015 года по апрель 2017. После возвращения в тур россиянка не выиграла ни одного крупного титула, на турнире Большого шлема дальше 1/4 финала не доходила, а в мировом рейтинге не поднималась выше 20-й строки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шарапова, теннис

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:30 » Автор: Иван Мартынов
     126
     0

Похожие новости по теме

Шарапова выиграла первый матч после длительной дисквалификации Шарапова выиграла первый матч после длительной дисквалификации

Титулованная российская теннисистка Мария Шарапова на грунтовом турнире в Штутгарте отыграла свой первый матч после 15-месячной дисквалификации.

Шарапова возобновляет карьеру после 15-месячной дисквалификации Шарапова возобновляет карьеру после 15-месячной дисквалификации

Титулованная российская теннисистка Мария Шарапова на турнире в Штутгарте проведет свой первый матч после длительной дисквалификации.

Экс-первая ракетка мира Иванович завершила карьеру Экс-первая ракетка мира Иванович завершила карьеру

Титулованная сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры.

Шарапова уйдет из тенниса через четыре года Шарапова уйдет из тенниса через четыре года

Титулованная российская теннисистка Мария Шарапова назвала ориентировочную дату своего ухода из спорта.

Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос» Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова во второй раз в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Франции – в затяжном финальном матче «Сибирская сирена» в трех сетах переиграла дебютантку решающих матчей на турнирах серии Большого шлема Симону Халеп.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх