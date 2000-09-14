Лига Чемпионов: комфортный старт «Баварии» и «Аякса»

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«Бавария» в рекордный 15-й раз подряд выиграла стартовый матч на групповом этапе Лиги Чемпионов. Три очка в Лиссабоне немецкому гранду обеспечил 46-й гол в турнире Роберта Левандовски и дебютное взятие ворот от воспитанника «Бенфики» Ренату Санчеша, два года назад переехавшего в Мюнхен.Главным юбиляром дня стал Томас Мюллер – форвард «Баварии» провел 100-й мяч в Лиге Чемпионов, что среди немцев удавалось только Оливеру Кану и Филиппу Ламу.Бенфика –0:2Голы: Левандовски, 10, Саншеш, 54: Влаходимос, Андре Алмейда, Гримальдо, Диаш, Жардел, Пицци (Рафа Силва, 62), Жедсон Фернандеш (Живкович, 76), Серви, Фейса, Сальвио (Пирес, 62), Сеферович.: Нойер, Хуммельс, Киммих, Боатенг, Алаба, Рибери (Гнабри, 62), Саншеш, Хамес (Горетцка, 79), Роббен, Мартинес (Мюллер, 88), Левандовски.Предупреждения: Фейса, Жардел – Хуммельс, КиммихОбидчик «Динамо» по плей-офф квалификации «Аякс» возвращение в Лигу Чемпионов отметил первой за три года разгромной победой. Главным героем матча стал защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико. Особо эффектным выдался финальный гол голландцев – Тальяфико с острого угла неожиданно решился на удар по воротам и по высокой дуге отправил «круглого» за шиворот вратарю.Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Чигринский весь матч провел на скамейке запасных.— АЕК 3:0Голы: Тальяфико, 47, 90, ван де Беек, 77: Онана - Мазрауи, де Йонг, Блинд, Тальяфико - Зиех, Шене, Эйтинг - Нерес (Дольберг, 78), Хунтелаар (ван де Беек, 62), Тадич.: Баркас - Чосич, Лабропулос, Ойконому, Хульт - Галанопулос (Алеф, 61), Симоэс - Бакакис (Янниотас, 70), Клонаридис, Манталос - Понсе (Якумакис, 81).Предупреждения: де Йонг, Зиех, Тальяфико - Алеф, Манталос