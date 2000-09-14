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Лига Чемпионов: комфортный старт «Баварии» и «Аякса»

Лига Чемпионов: комфортный старт «Баварии» и «Аякса»В группе Е после первого тура лидерство захватили «Бавария» и «Аякс».

«Бавария» в рекордный 15-й раз подряд выиграла стартовый матч на групповом этапе Лиги Чемпионов. Три очка в Лиссабоне немецкому гранду обеспечил 46-й гол в турнире Роберта Левандовски и дебютное взятие ворот от воспитанника «Бенфики» Ренату Санчеша, два года назад переехавшего в Мюнхен.
Главным юбиляром дня стал Томас Мюллер – форвард «Баварии» провел 100-й мяч в Лиге Чемпионов, что среди немцев удавалось только Оливеру Кану и Филиппу Ламу.

Бенфика – Бавария 0:2
Голы: Левандовски, 10, Саншеш, 54

Бенфика: Влаходимос, Андре Алмейда, Гримальдо, Диаш, Жардел, Пицци (Рафа Силва, 62), Жедсон Фернандеш (Живкович, 76), Серви, Фейса, Сальвио (Пирес, 62), Сеферович.

Бавария: Нойер, Хуммельс, Киммих, Боатенг, Алаба, Рибери (Гнабри, 62), Саншеш, Хамес (Горетцка, 79), Роббен, Мартинес (Мюллер, 88), Левандовски.

Предупреждения: Фейса, Жардел – Хуммельс, Киммих

Обидчик «Динамо» по плей-офф квалификации «Аякс» возвращение в Лигу Чемпионов отметил первой за три года разгромной победой. Главным героем матча стал защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико. Особо эффектным выдался финальный гол голландцев – Тальяфико с острого угла неожиданно решился на удар по воротам и по высокой дуге отправил «круглого» за шиворот вратарю.

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Чигринский весь матч провел на скамейке запасных.

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Аякс — АЕК 3:0
Голы: Тальяфико, 47, 90, ван де Беек, 77

Аякс: Онана - Мазрауи, де Йонг, Блинд, Тальяфико - Зиех, Шене, Эйтинг - Нерес (Дольберг, 78), Хунтелаар (ван де Беек, 62), Тадич.

АЕК: Баркас - Чосич, Лабропулос, Ойконому, Хульт - Галанопулос (Алеф, 61), Симоэс - Бакакис (Янниотас, 70), Клонаридис, Манталос - Понсе (Якумакис, 81).

Предупреждения: де Йонг, Зиех, Тальяфико - Алеф, Манталос
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 Теги: Лига Чемпионов, Бавария, Аякс

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Сегодня, 00:18 » Автор: Иван Мартынов
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