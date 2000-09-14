Лига Чемпионов: «Реал» разбил «Рому», ничья в Чехии

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Первый с 2009 года матч в Лиге Чемпионов без Криштиану Роналду «Реал» провел очень мощно – за 90 минут «Сливочные» нанесли 30 ударов по воротам «Ромы» и забили три безответных мяча.Иско в концовке первого тайма открыл счет со штрафного, второй гол стал плодом индивидуального мастерства Модрича и Бэйла, а точку в матче поставил Мариано, которому удался великолепный обводящий удар в дальний угол.– Рома 3:0Голы: Иско, 45, Бэйл, 58, Диас, 90: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич (Себальос, 85), Бэйл (Диас, 73), Бензема (Асенсио, 62).: Ольсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Нзонзи (Шик, 69), де Росси, Ундер, Дзаньоло (Пеллегрини, 54), Эль-Шаарави (Перотти, 62), Джеко.Предупреждения: Рамос – де Росси, ДжекоБитва аутсайдеров группы G завершилась в пользу «Ромы» - «Виктория Пльзень» вела 2:0 по ходу домашнего матча с ЦСКА, однако удержать победный счет чехи не смогли. Незадолго до финального свистка гости с 11-метрового удара сравняли счет и добились закономерной ничьи.Виктория Пльзень – ЦСКА 2:2Голы: Крменчик, 29, 41 – Чалов, 49, Влашич, 90 (с пенальти): Козачик, Перница, Лимберски, Ржезник, Губник, Грошовски, Горшава (Гейда, 89), Коларж (Чермак, 64), Копиц, Коваржик, Крменчик (Ржезничек, 74).: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Бийол, Ефремов (Ахметов, 46), Дзагоев (Жамалетдинов, 74), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 81).Предупреждения: Бийол, Губник, Родриго Бекао, Ржезничек, Лимберски – Ефремов, Ахметов, Сигурдссон