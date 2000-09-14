Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: гостевые победы «Ювентуса» и «Ман Юнайтед»
В группе H после первого тура на первые позиции ожидаемо вышли «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
Главный скандал дня разгорелся на «Месталье», где опытный немецкий судья Феликс Брых в сомнительном моменте удалил Криштиану Роналду, проводившего дебютный матч в Лиге Чемпионов в футболке «Ювентуса». Португалец в 154-м матче в турнире получил первую красную карточку.
Несмотря на удаление главной атакующей силы, «Ювентус» благодаря двум пенальти взял три очка. Свой шанс с 11-метровой отметки был и у «Валенсии», однако Парехо в компенсированное время переиграть вратаря не сумел.
Валенсия - Ювентус 0:2
Голы: Пьянич, 45, 51 (оба – с пенальти)
Валенсия: Нето – Везу (Черышев, 57), Паулиста, Мурильо, Гайа – Солер, Парехо, Васс, Гедеш Мина, 70) – Морено, Батшуайи (Гамейро, 70).
Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Хедира, Пьянич (Коста, 66, (Ругани, 89)), Матюиди – Бернардески, Роналду, Манджукич.
Предупреждения: Парехо, Мурильо, Везу - Алекс Сандро, Щесны
Удаление: Роналду, 30
«Манчестер Юнайтед» в фирменном прагматичном стиле испортил дебют «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов. Главным героем матча стал Поль Погба – француз оформил дубль и отдал результативную передачу на Антони Мартиаля.
Первое результативное действие в английском клубе совершил экс-полузащитник «Шахтера» Фред, ассистировавший на Погба при первом голе.
Читайте также: Лига Чемпионов: «Манчестер Юнайтед» устоял в Севилье
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Погба, 35, 44 (с пенальти), Мартиаль, 66.
Янг Бойз: Бальмоонс – Мбабу, Берген, Камара, Бенито – Фасснахт (Нгамалеу, 65), Саного, Соу (Эбишер, 59), Сулеймани – Оаро (Нсаме, 75), Ассале.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Фред (Феллаини, 69), Матич, Погба (Перейра, 75) – Рашфорд (Мата, 69), Лукаку, Мартиаль.
Предупреждения: Ассале - Фред
Главный скандал дня разгорелся на «Месталье», где опытный немецкий судья Феликс Брых в сомнительном моменте удалил Криштиану Роналду, проводившего дебютный матч в Лиге Чемпионов в футболке «Ювентуса». Португалец в 154-м матче в турнире получил первую красную карточку.
Несмотря на удаление главной атакующей силы, «Ювентус» благодаря двум пенальти взял три очка. Свой шанс с 11-метровой отметки был и у «Валенсии», однако Парехо в компенсированное время переиграть вратаря не сумел.
Валенсия - Ювентус 0:2
Голы: Пьянич, 45, 51 (оба – с пенальти)
Валенсия: Нето – Везу (Черышев, 57), Паулиста, Мурильо, Гайа – Солер, Парехо, Васс, Гедеш Мина, 70) – Морено, Батшуайи (Гамейро, 70).
Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Хедира, Пьянич (Коста, 66, (Ругани, 89)), Матюиди – Бернардески, Роналду, Манджукич.
Предупреждения: Парехо, Мурильо, Везу - Алекс Сандро, Щесны
Удаление: Роналду, 30
«Манчестер Юнайтед» в фирменном прагматичном стиле испортил дебют «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов. Главным героем матча стал Поль Погба – француз оформил дубль и отдал результативную передачу на Антони Мартиаля.
Первое результативное действие в английском клубе совершил экс-полузащитник «Шахтера» Фред, ассистировавший на Погба при первом голе.
Читайте также: Лига Чемпионов: «Манчестер Юнайтед» устоял в Севилье
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Погба, 35, 44 (с пенальти), Мартиаль, 66.
Янг Бойз: Бальмоонс – Мбабу, Берген, Камара, Бенито – Фасснахт (Нгамалеу, 65), Саного, Соу (Эбишер, 59), Сулеймани – Оаро (Нсаме, 75), Ассале.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Фред (Феллаини, 69), Матич, Погба (Перейра, 75) – Рашфорд (Мата, 69), Лукаку, Мартиаль.
Предупреждения: Ассале - Фред
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