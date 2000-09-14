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Боевой старт «Шахтера» в Лиге Чемпионов. Видео матча

Боевой старт «Шахтера» в Лиге Чемпионов. Видео матчаДонецкий «Шахтер» в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов поделил очки с «Хоффенхаймом».

В матче с бронзовым призером Бундеслиги «Шахтеру» дважды пришлось отыгрываться в счете, с чем «горняки» успешно справились. Главными творцами результата традиционно стали бразильские легионеры – в первом тайме красивым голом после сольного прохода отметился Исмаили, а на 81-й минуте от домашнего поражения «Шахтер» спас новичок Майкон, которому удался великолепный дальний удар.

«Шахтер» в концовке матча был ближе к победе, однако опасный прострел Тайсона не стал голевым, а удар Марлоса из убойной позиции заблокировал защитник.

Паулу Фонсека («Шахтер»): «На сегодня это самый тяжелый соперник в сезоне. «Хоффенхайм» создал нам много проблем, особенно в обороне. Хотя заслуга не только противника: мы в первом тайме допустили несколько ошибок, которые нельзя было прощать».

Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»): «Шахтер» – сильная команда, которая демонстрирует игру на уровне бундеслиги. Считаю, что сегодня была очень зрелищная игра. Особенно зрелищными были последние 15 минут. В целом, я доволен результатом. Я поставил задачу, и игроки ее выполнили».



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Во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов «Шахтер» на выезде сыграет с «Лионом», сенсационно на выезде одолевшим «Манчестер Сити» (2:1).
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 Теги: Лига Чемпионов, Шахтер, Хоффенхайм

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Сегодня, 10:01 » Автор: Иван Мартынов
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