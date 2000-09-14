Раздел: Спорт
Лига Европы: «Арсенал» - «Ворскла». Анонс матча
«Ворскла» спустя семь лет возвращается в групповой этап Лиги Европы.
Сыграть в Лондоне на «Эмирейтс» - мечта каждого профессионального футболиста. В 2008 году в логове «Арсенала» побывало «Динамо», спустя два года туда наведывался и «Шахтер». Сегодня невероятную атмосферу стадиона «Канониров» прочувствует «Ворскла», пусть матч пройдет и не в рамках Лиги Чемпионов.
На первый еврокубковый выезд сезона «Ворскла» отправилась с новой порцией обещаний о погашении долгов по зарплате. Хороший психологический фон – отличное подспорье для команды Василия Сачко перед главным матчем в клубной истории.
Очевидно, что говорить о какой-то интриге в данном случае едва ли уместно. Даже резервный состав «Арсенала» на голову сильнее основы «Ворсклы». Все в порядке у «Канониров» и с мотивацией – в клубе понимают, что Лига Европы может стать путевкой в Лигу Чемпионов в случае вероятного невыполнения задачи по попаданию в топ-4 в Премьер-лиге, где у команды Унаи Эмери слишком много мощных конкурентов.
«Ворскле» в сегодняшнем матче не стоит задумываться о результате. Важно насладиться моментом и просто сыграть в свой футбол.
Читайте также: «Динамо» и «Ворскла» получили календарь матчей группового этапа Лиги Европы
Предварительные составы:
Арсенал: Лено – Лихтштайнер, Мустафи, Сократис, Монреаль – Торрейра, Гендузи – Мхитарян, Озил, Смит Роу – Уэлбек
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Скляр, Шарпар, Кобахидзе, Ребенок, Кулач - Коломоец
Трансляция: «Футбол 2», 22:00
Прогноз: 3:0
Сыграть в Лондоне на «Эмирейтс» - мечта каждого профессионального футболиста. В 2008 году в логове «Арсенала» побывало «Динамо», спустя два года туда наведывался и «Шахтер». Сегодня невероятную атмосферу стадиона «Канониров» прочувствует «Ворскла», пусть матч пройдет и не в рамках Лиги Чемпионов.
На первый еврокубковый выезд сезона «Ворскла» отправилась с новой порцией обещаний о погашении долгов по зарплате. Хороший психологический фон – отличное подспорье для команды Василия Сачко перед главным матчем в клубной истории.
Очевидно, что говорить о какой-то интриге в данном случае едва ли уместно. Даже резервный состав «Арсенала» на голову сильнее основы «Ворсклы». Все в порядке у «Канониров» и с мотивацией – в клубе понимают, что Лига Европы может стать путевкой в Лигу Чемпионов в случае вероятного невыполнения задачи по попаданию в топ-4 в Премьер-лиге, где у команды Унаи Эмери слишком много мощных конкурентов.
«Ворскле» в сегодняшнем матче не стоит задумываться о результате. Важно насладиться моментом и просто сыграть в свой футбол.
Читайте также: «Динамо» и «Ворскла» получили календарь матчей группового этапа Лиги Европы
Предварительные составы:
Арсенал: Лено – Лихтштайнер, Мустафи, Сократис, Монреаль – Торрейра, Гендузи – Мхитарян, Озил, Смит Роу – Уэлбек
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Скляр, Шарпар, Кобахидзе, Ребенок, Кулач - Коломоец
Трансляция: «Футбол 2», 22:00
Прогноз: 3:0
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