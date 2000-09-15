Раздел: Спорт
Владимир Кличко: «Нет смысла говорить о возвращении на ринг»
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) не думает о возобновлении профессиональной карьеры.
В апреле прошлого года в Лондоне на «Уэмбли» Кличко-младший в присутствии 90 тысяч болельщиков в ярком бою уступил британцу Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), проиграв нокаутом в 11-м раунде. По ходу мегафайта Владимир отправил молодого оппонента в нокдаун, но тому удалось перевернуть ход боя.
Владимир Кличко планировал воспользоваться право на незамедлительный реванш, однако в августе того же года официально объявил о завершении карьеры профессионального боксера.
«О возвращении в ринг сейчас нет смысла говорить. У меня много забот. Оказалось, что моя жизнь вне спорта ещё более насыщенная, нежели в спорте. Вернусь ли я в спорт? Вернусь ли я в ринг? Не буду отказываться, говорить: «Нет, ни в коем случае». Кто знает, что произойдет? На данном этапе я доволен тем, что закончил спортивную карьеру, как я её закончил и почему закончил», - сказал Кличко в интервью «Boxing.ua».
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После ухода с ринга Владимир Кличко стал успешным преподавателем. Украинец читает лекции по управлению вызовами в одном из университетов Швейцарии. На этой неделе Кличко согласился ознакомить со своим курсом учеников Гарвардского университета.
В апреле прошлого года в Лондоне на «Уэмбли» Кличко-младший в присутствии 90 тысяч болельщиков в ярком бою уступил британцу Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), проиграв нокаутом в 11-м раунде. По ходу мегафайта Владимир отправил молодого оппонента в нокдаун, но тому удалось перевернуть ход боя.
Владимир Кличко планировал воспользоваться право на незамедлительный реванш, однако в августе того же года официально объявил о завершении карьеры профессионального боксера.
«О возвращении в ринг сейчас нет смысла говорить. У меня много забот. Оказалось, что моя жизнь вне спорта ещё более насыщенная, нежели в спорте. Вернусь ли я в спорт? Вернусь ли я в ринг? Не буду отказываться, говорить: «Нет, ни в коем случае». Кто знает, что произойдет? На данном этапе я доволен тем, что закончил спортивную карьеру, как я её закончил и почему закончил», - сказал Кличко в интервью «Boxing.ua».
Читайте также: Кличко вернется на ринг только ради благотворительности
После ухода с ринга Владимир Кличко стал успешным преподавателем. Украинец читает лекции по управлению вызовами в одном из университетов Швейцарии. На этой неделе Кличко согласился ознакомить со своим курсом учеников Гарвардского университета.
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