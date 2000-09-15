Раздел: Спорт
Скрипник может заменить Хацкевича в «Динамо»
Украинский специалист Виктор Скрипник может стать следующим главным тренером киевского «Динамо».
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассматривает кандидатуру Скрипника на пост главного тренера команды, сообщает портал Sportanalytic.com.
По информации источника, у «Динамо» не должно возникнуть проблем в переговорах с ФК «Ригой» по выкупу контракта Скрипника.
Скрипник работает в Латвии с июля текущего года. Под руководством украинца «Рига» лидирует в чемпионате и близка к победе в национальном кубке.
С 2014 по 2016 года Скрипник работал главным тренером «Вердера». Экс-защитнику сборной Украины в тяжелой ситуации удалось спасти клуб из Бремена от вылета из Бундеслиги. В 70 матчах в качестве наставника «Вердера» Скрипник одержал 26 побед при 30 поражениях.
Читайте также: Скрипник может возглавить киевское «Динамо»
У Игоря Суркиса предостаточно поводов для отставки Александра Хацкевича – белорус мощно начал текущий сезон, однако затем провалился в квалификации Лиги Чемпионов, потерял лидерство в чемпионате Украины и неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы.
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассматривает кандидатуру Скрипника на пост главного тренера команды, сообщает портал Sportanalytic.com.
По информации источника, у «Динамо» не должно возникнуть проблем в переговорах с ФК «Ригой» по выкупу контракта Скрипника.
Скрипник работает в Латвии с июля текущего года. Под руководством украинца «Рига» лидирует в чемпионате и близка к победе в национальном кубке.
С 2014 по 2016 года Скрипник работал главным тренером «Вердера». Экс-защитнику сборной Украины в тяжелой ситуации удалось спасти клуб из Бремена от вылета из Бундеслиги. В 70 матчах в качестве наставника «Вердера» Скрипник одержал 26 побед при 30 поражениях.
Читайте также: Скрипник может возглавить киевское «Динамо»
У Игоря Суркиса предостаточно поводов для отставки Александра Хацкевича – белорус мощно начал текущий сезон, однако затем провалился в квалификации Лиги Чемпионов, потерял лидерство в чемпионате Украины и неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы.
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