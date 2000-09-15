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Раздел: Спорт  
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Скрипник может заменить Хацкевича в «Динамо»

Скрипник может заменить Хацкевича в «Динамо»Украинский специалист Виктор Скрипник может стать следующим главным тренером киевского «Динамо».

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассматривает кандидатуру Скрипника на пост главного тренера команды, сообщает портал Sportanalytic.com.

По информации источника, у «Динамо» не должно возникнуть проблем в переговорах с ФК «Ригой» по выкупу контракта Скрипника.

Скрипник работает в Латвии с июля текущего года. Под руководством украинца «Рига» лидирует в чемпионате и близка к победе в национальном кубке.

С 2014 по 2016 года Скрипник работал главным тренером «Вердера». Экс-защитнику сборной Украины в тяжелой ситуации удалось спасти клуб из Бремена от вылета из Бундеслиги. В 70 матчах в качестве наставника «Вердера» Скрипник одержал 26 побед при 30 поражениях.

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У Игоря Суркиса предостаточно поводов для отставки Александра Хацкевича – белорус мощно начал текущий сезон, однако затем провалился в квалификации Лиги Чемпионов, потерял лидерство в чемпионате Украины и неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Европы.
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 Теги: Хацкевич, Динамо, Скрипник

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Сегодня, 20:36 » Автор: Иван Мартынов
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