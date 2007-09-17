«Мариуполь» обыграл «Александрию», ничья в дерби Львова

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«Мариуполь» благодаря единственному голу Руслана Фомина обыграл «Александрию». Команда Владимира Шарана после идеального старта в пяти последних матчах набрала лишь четыре очка и практически растеряла отрыв от «Зари», «Ворсклы» и остальных претендентов на места в еврокубках.- Александрия 1:0Гол: Фомин, 8Первое с 2009 года дерби Львова в Премьер-лиги завершилось боевой ничьей. У «Карпат» ударом со штрафного отличился Сергей Мякушко, «Львов» ответил голом Бруно Дуарте, забившего четвертый мяч в сезоне. «Карпаты» поднялись на десятое место, «Львов» с четырехматчевой беспроигрышной серией располагается на две строки выше.Львов - Карпаты 1:1Голы: Бруно, 79 - Мякушко, 74В самом результативном матче дня «Олимпик» на выезде обыграл «Арсенал-Киев» и приблизил отставку Фабрицио Раванелли. Дончане порадовали своих фанатов редкой для себя результативностью – подопечные Романа Санжара впервые с марта текущего года забили в Премьер-лиге больше двух мячей. «Олимпик» оформил третью победу в сезоне и как минимум до воскресенья поднялся на четвертое место.Арсенал-Киев -1:3Голы: Гринь, 58 - Вакуленко, 16, Гришко, 64, Дегтярев, 82