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Раздел: Спорт  
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«Арсенал-Киев» отправил в отставку Раванелли

«Арсенал-Киев» отправил в отставку РаванеллиИтальянский специалист Фабрицио Раванелли больше не работает в киевском «Арсенале».

Отставку Раванелли на своей странице в «Твиттере» подтвердил журналист «Футбол 1/2» Игорь Бурбас. Руководство «Арсенала-Киев» разорвало сотрудничество с именитым итальянцем после сегодняшнего поражения в матче Премьер-лиги против «Олимпика» (1:3).

«А вот и отставка. Раванелли – первая ласточка этого чемпионата. Жаль. Итальянец – чуть ли не единственное, что привлекало болельщиков и журналистов в нынешнем «Арсенале-Киеве», - написал Бурбас.

Согласно источнику, досрочное расторжение контракта с Раванелли обойдется руководству «Арсенала-Киев» в 200 тысяч евро.

Раванелли возглавил «Арсенал-Киев» в июне текущего года, заменив тренерском мостике Сергея Литовченко, под руководством которого столичный клуб выиграл Первую лигу и поднялся в элитный дивизион украинского футбола.

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«Арсена-Киев» провалил стартовый отрезок чемпионата Украины. В девяти матчах Премьер-лиги команда Фабрицио Раванелли набрала лишь четыре очка и прочно закрепилась на дне турнирной таблицы.
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 Теги: чемпионат Украины, Арсенал-Киев, Раванелли

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Вчера, 22:50 » Автор: Иван Мартынов
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