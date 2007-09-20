«Арсенал-Киев» отправил в отставку Раванелли

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Отставку Раванелли на своей странице в «Твиттере» подтвердил журналист «Футбол 1/2» Игорь Бурбас. Руководство «Арсенала-Киев» разорвало сотрудничество с именитым итальянцем после сегодняшнего поражения в матче Премьер-лиги против «Олимпика» (1:3).«А вот и отставка. Раванелли – первая ласточка этого чемпионата. Жаль. Итальянец – чуть ли не единственное, что привлекало болельщиков и журналистов в нынешнем «Арсенале-Киеве», - написал Бурбас.Согласно источнику, досрочное расторжение контракта с Раванелли обойдется руководству «Арсенала-Киев» в 200 тысяч евро.Раванелли возглавил «Арсенал-Киев» в июне текущего года, заменив тренерском мостике Сергея Литовченко, под руководством которого столичный клуб выиграл Первую лигу и поднялся в элитный дивизион украинского футбола.«Арсена-Киев» провалил стартовый отрезок чемпионата Украины. В девяти матчах Премьер-лиги команда Фабрицио Раванелли набрала лишь четыре очка и прочно закрепилась на дне турнирной таблицы.