» » «Днепр» разбил «Мавпы» в первом матче за Суперкубок Украины
Раздел: Спорт  
0

«Днепр» разбил «Мавпы» в первом матче за Суперкубок Украины

«Днепр» разбил «Мавпы» в первом матче за Суперкубок УкраиныВице-чемпион Суперлиги «Днепр» неожиданно учинил разгром «Черкасским Мавпам» в первом матче за Суперкубок Украины.

Заявку на сенсацию «Днепр» сделал уже в первой четверти, отгрузив в корзину чемпиона 31 очко. На этом подопечные Дениса Журавлева не остановились, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 18 баллов.

Во второй половине матча «Днепр» без проблем сохранил комфортный отрыв и фактически закрыл вопрос с победой в Суперкубке Украины, обеспечив себе 25-очковое преимущество перед домашним матчем.

В Черкассах у «Днепра» все получалось на обеих половинах площадки. Гости реализовали 52% бросков с игры, включая 40% с трехочковой дуги. У своего кольца «Днепр» позволил реализовать «Мавпам» скромные 38% бросков с игры.

Главным героем первого матча за Суперкубок Украины стал Александр Мишула – лидер «Днепра» за 26 минут набрал 21 очко с реализацией 7 из 14 бросков с игры.

Повторный матч за Суперкубок Украины состоится 30 сентября в Днепре.

Читайте также: «Черкасские Мавпы» повели в финале плей-офф украинской Суперлиги

Черкасские Мавпы – Днепр – 76:101 (23:31, 14: 24, 20:22, 19:24)

Черкасские Мавпы: Чумаков (18), Конев (14 + 5 подборов), Кобец (9), Кокли (9 + 8 подборов), Кольченко (7).
Днепр: Мишула (21), Тимофеенко (16 + 3 перехвата), Шундель (15), В. Прокопенко (13 + 8 подборов), Кушниров (11).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Черкасские Мавпы, Днепр, баскетбол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:45 » Автор: Иван Мартынов
     48
     0

Похожие новости по теме

«Черкасские Мавпы» впервые стали чемпионами Украины по баскетболу «Черкасские Мавпы» впервые стали чемпионами Украины по баскетболу

«Черкасские Мавпы» в финале плей-офф Суперлиги со счетом 3:0 разгромили «Днепр».

«Черкасские Мавпы» одержали вторую победу в финале Суперлиги «Черкасские Мавпы» одержали вторую победу в финале Суперлиги

«Черкасские Мавпы» во второй раз на выезде обыграли «Днепр» и вплотную к дебютному чемпионству.

«Черкасские Мавпы» повели в финале плей-офф украинской Суперлиги «Черкасские Мавпы» повели в финале плей-офф украинской Суперлиги

«Черкасские Мавпы» и «Днепр» начали определять победителя чемпионата Украины по баскетболу.

«Днепр» и «Черкасские Мавпы» - в шаге от финала Суперлиги «Днепр» и «Черкасские Мавпы» - в шаге от финала Суперлиги

[b][b]«Днепр» и «Черкасские Мавпы» синхронно выиграли оба домашних матча в полуфинале плей-офф Суперлиги.[/b]

Суперлига: «Днепр» и «Мавпы» приблизились к финалу Суперлига: «Днепр» и «Мавпы» приблизились к финалу

В чемпионате Украины по баскетболу стартовали полуфинальные серии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх