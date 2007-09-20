«Днепр» разбил «Мавпы» в первом матче за Суперкубок Украины

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Заявку на сенсацию «Днепр» сделал уже в первой четверти, отгрузив в корзину чемпиона 31 очко. На этом подопечные Дениса Журавлева не остановились, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 18 баллов.Во второй половине матча «Днепр» без проблем сохранил комфортный отрыв и фактически закрыл вопрос с победой в Суперкубке Украины, обеспечив себе 25-очковое преимущество перед домашним матчем.В Черкассах у «Днепра» все получалось на обеих половинах площадки. Гости реализовали 52% бросков с игры, включая 40% с трехочковой дуги. У своего кольца «Днепр» позволил реализовать «Мавпам» скромные 38% бросков с игры.Главным героем первого матча за Суперкубок Украины стал Александр Мишула – лидер «Днепра» за 26 минут набрал 21 очко с реализацией 7 из 14 бросков с игры.Повторный матч за Суперкубок Украины состоится 30 сентября в Днепре.Черкасские Мавпы –– 76:101 (23:31, 14: 24, 20:22, 19:24)Черкасские Мавпы: Чумаков (18), Конев (14 + 5 подборов), Кобец (9), Кокли (9 + 8 подборов), Кольченко (7).Днепр: Мишула (21), Тимофеенко (16 + 3 перехвата), Шундель (15), В. Прокопенко (13 + 8 подборов), Кушниров (11).