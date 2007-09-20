«Динамо» разгромило «Десну» и прервало серию неудач

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Первый шаг к завершению длительной серии без побед «Динамо» сделало перед свистком на перерыв. Цыганков со штрафного на Бурду, а Никита продавил опекуна и головой точно пробил в ближний угол.В начале второго тайма у «Десны» был шанс зацепиться за очки, но Безбородько после быстрой контратаки отправил мяч в штангу.«Динамо» активно атаковало и заслужено упрочило свое лидерство. На 67-й минуте Вербич замкнул прострел с левого фланга, затем Кендзера после затяжной атаки еще раз наказал оборону «Десны» за отсутствие дисциплины, а точку в матче после эффектной комбинации поставил Цыганков.«Динамо» впервые в сезоне забило более двух мячей за игру. С разгромным счетом киевляне на внутренней арене не побеждали с апреля текущего года.На следующей неделе «Динамо» сыграет перенесенный матч против «Мариуполя». «Десна» в 10-м туре примет «Ворсклу».– Десна 4:0Гол: Бурда, 45, Вербич, 68, Кендзера, 74, Цыганков, 87: Бойко – Кендзера (Буэно, 77), Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский (Дуэлунд, 86), Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 80) – Цыганков, Вербич, Морозюк: Паст – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д.Фаворов, Огиря, Коберидзе (Банасевич, 89), Картушов - А.Фаворов (Старенький, 72) – Безбородько (Хлебас, 67)Предупреждения: Гармаш - Братков