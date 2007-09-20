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«Динамо» разгромило «Десну» и прервало серию неудач

«Динамо» разгромило «Десну» и прервало серию неудачКиевское «Динамо» в 9-м туре Премьер-лиги забило четыре безответных мяча в ворота «Десны».

Первый шаг к завершению длительной серии без побед «Динамо» сделало перед свистком на перерыв. Цыганков со штрафного на Бурду, а Никита продавил опекуна и головой точно пробил в ближний угол.

В начале второго тайма у «Десны» был шанс зацепиться за очки, но Безбородько после быстрой контратаки отправил мяч в штангу.

«Динамо» активно атаковало и заслужено упрочило свое лидерство. На 67-й минуте Вербич замкнул прострел с левого фланга, затем Кендзера после затяжной атаки еще раз наказал оборону «Десны» за отсутствие дисциплины, а точку в матче после эффектной комбинации поставил Цыганков.

«Динамо» впервые в сезоне забило более двух мячей за игру. С разгромным счетом киевляне на внутренней арене не побеждали с апреля текущего года.

На следующей неделе «Динамо» сыграет перенесенный матч против «Мариуполя». «Десна» в 10-м туре примет «Ворсклу».

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Динамо – Десна 4:0
Гол: Бурда, 45, Вербич, 68, Кендзера, 74, Цыганков, 87

Динамо: Бойко – Кендзера (Буэно, 77), Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский (Дуэлунд, 86), Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 80) – Цыганков, Вербич, Морозюк

Десна: Паст – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д.Фаворов, Огиря, Коберидзе (Банасевич, 89), Картушов - А.Фаворов (Старенький, 72) – Безбородько (Хлебас, 67)

Предупреждения: Гармаш - Братков
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Десна

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Сегодня, 19:26 » Автор: Иван Мартынов
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